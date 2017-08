USA Hurrikan "Harvey" schwächt sich ab

09:43 Hurrikan "Harvey" schwächt sich ab

Washington - Der Hurrikan "Harvey" hat sich nach Angaben des Nationalen Hurrikanzentrums in den USA abgeschwächt. Es stufte den Sturm im US-Bundesstaat Texas von der zweithöchste Kategorie auf drei herunter. Die maximale Geschwindigkeit beträgt jetzt etwa 200 Kilometer pro Stunde. Der Hurrikan hatte die Küste von Texas erreicht. Betroffen ist ein von insgesamt 16 Millionen Menschen bewohntes Gebiet. Für die Einwohner von sieben Bezirken an der Küste wurde eine Evakuierung angeordnet, die aber nicht verpflichtend ist.

09:08 USA: Nordkorea testet trotz aller Verbote erneut Raketen

08:58 Unbekannte greifen Mutter an

Lörrach - Weil ein Kind nicht sofort zur Toilette durfte, haben Unbekannte seine Mutter angegriffen, geschlagen und getreten. Die 40-Jährige war in Lörrach unterwegs, als ihr Kind zur Toilette wollte. Es musste kurz Geduld haben, da beide auf eine Bekannte warteten. Unbekannte hätten die Frau daraufhin als Rabenmutter beschimpft. Als die Frau mit ihrem Kind weggehen wollte, habe ein Mann sie mit der Faust niedergeschlagen. Seine Begleitung tratauf die am Boden liegende Mutter ein, bis Passanten zur Hilfe kamen. Die 40-Jährige wurde verletzt. Die Angreifer entkamen.

07:55 Flüchtlings-Bundesamt richtet "Hotline" für Gerichte ein

Nürnberg - Nach der Kritik von Verwaltungsgerichten an der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will die Behörde eine Art Hotline einrichten. "Wir müssen gut erreichbar und fachlich auskunftsfähig sein, wenn Richter Fragen zu Fällen haben", sagte BAMF-Präsidentin Jutta Cordt der dpa. Daher werde es von September an - sobald es technisch umgesetzt ist - eine Einheit geben, die Fragen von Gerichten rasch klären kann.

07:53 Schumacher-Rekord in Gefahr: Hamilton kann gleichziehen

Spa-Francorchamps - Formel-1-Pilot Lewis Hamilton kann den Pole-Rekord von Michael Schumacher einstellen. Wenn der britische Mercedes-Pilot die Qualifikation zum Großen Preis von Belgien gewinnt, wird er zum 68. Mal von Position eins in ein Rennen starten. Genauso oft gelang das Schumacher in dessen Karriere. Verhindern will die mögliche Hamilton-Pole in Spa vor allem WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot will sich in eine gute Ausgangslage für den ersten Grand Prix nach der Sommerpause bringen.