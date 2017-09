USA IAEA-Chef: Atom-Deal mit dem Iran funktioniert

Nachrichten-Ticker

12:21 "Guardian": Zypern verdient Milliarden mit EU-Pässen

Nikosia - Zypern soll mit dem Verkauf von EU-Pässen an reiche Investoren Milliarden verdient haben. Seit 2013 habe die Regierung in Nikosia mit dem Verkauf der "Goldenen Visa" an Superreiche mehr als vier Milliarden Euro eingenommen, berichtet der "Guardian". Die Zeitung beruft sich auf geleakte Unterlagen, die sie habe einsehen können. Darin stünden hunderte Namen, darunter der eines ehemaligen Mitglieds des russischen Parlaments und der des Gründers einer ukrainischen Bank. Zypern bestätigte den Bericht in Teilen.

12:13 Lady Gaga sagt Europa-Konzerte ab

Los Angeles - Lady Gaga hat die Europa-Konzerte ihrer aktuellen Welttournee abgesagt. Sie könne wegen starker Schmerzen zurzeit nicht auftreten, teilte der Veranstalter Live Nation mit. Lady Gaga war am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht worden, sie musste deshalb bereits ihr Konzert in Rio de Janeiro absagen. Den Angaben zufolge wird sie nun sieben Wochen aussetzen. Von der Absage betroffen sind auch Konzerte in Hamburg, Berlin und Köln. Sie sollen nachgeholt werden, im Vorverkauf erworbene Tickets sollen auch dann gelten.

11:35 Wolfsburg trennt sich von Trainer Andries Jonker

Wolfsburg - Die Bundesligasaison ist gerade mal vier Spieltage alt, da muss auch schon der erste Trainer gehen: Der VfL Wolfsburg hat Andries Jonker entlassen. Clubchef Wolfgang Hotze sprach von einer Stagnation in der Entwicklung in den vergangenen Wochen. Noch heute will der VfL Jonkers Nachfolger vorstellen. Für Jonker ist damit nach nicht einmal sieben Monaten und nur 19 Pflichtspielen in Wolfsburg schon wieder Schluss.

11:26 Statt zu helfen - Gaffer filmt sterbenden Motorradfahrer

Heidenheim - Ein Gaffer hat in Baden-Württemberg einen sterbenden Motorradfahrer mit dem Handy gefilmt, statt zu helfen. Der Motorradfahrer war gestern Nachmittag in Heidenheim gegen eine Laterne gefahren. Ein Radfahrer, der an der Unfallstelle vorbeikam, filmte den Schwerstverletzten und die Unfallstelle. Der junge Mann habe auch nicht damit aufgehört, als Rettungskräfte sich um den Verunglückten kümmerten, sagte ein Polizeisprecher. Gegen den Gaffer wird ermittelt. Der Biker hatte trotz Verbots mehrere Autos überholt.

