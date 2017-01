17:17 Immer mehr Kritik an US-Einreiseverbot und Präsident Trump

Washington - Bundeskanzlerin Angela Merkel geht wegen der umstrittenen US-Einreisepolitik deutlich auf Distanz zu Präsident Donald Trump. "Ich habe meine Haltung noch einmal deutlich gemacht, dass der Kampf gegen Terrorismus so ein allgemeines Vorgehen gegen bestimmte Länder und Menschen mit einem bestimmten Glauben nicht rechtfertigt", sagte Merkel nach einem Treffen mit Schwedens Regierungschef Stefan Löfven in Stockholm. Die Proteste gingen auch vier Tage nach dem Erlass unvermindert weiter.

17:14 Warnstreiks in mehreren Bundesländern angekündigt

Berlin - Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst der Länder sollen bereits morgen beginnen. Nach der ergebnislosen zweiten Tarifrunde sind Arbeitsniederlegungen und Protestaktionen vor allem an Schulen geplant. Schwerpunkte gibt es nach Angaben der Gewerkschaften in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen. Neben den Schulen sollen auch Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Straßen- und Autobahnmeistereien betroffen sein, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi mitteilte.

15:53 Ex-Darmstädter Ben-Hatira wechselt in die Türkei

15:49 Schlichtung bei der Lufthansa zunächst ohne Ergebnis

15:47 EU-Ratschef geht hart auf Distanz zur Trump-Regierung

Brüssel - Schon nach den ersten Tagen der neuen US-Regierung unter Donald Trump zeigen sich Risse im traditionell engen Verhältnis zur Europäischen Union. EU-Ratspräsident Donald Tusk ging deutlich auf Distanz und nannte die "beunruhigenden Erklärungen" aus Washington als Unsicherheitsfaktor in einer Reihe mit China, Russland und dem Terror im Nahen Osten. Vor allem der Wechsel in Washington bringe die EU in eine schwierige Lage, schrieb Tusk an die EU-Staats- und Regierungschefs. Gestern hatte schon die EU-Kommission Kritik an dem Einreisestopp für Bürger etlicher muslimischer Länder anklingen lassen.