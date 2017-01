Nachrichten-Ticker

12:54 Gabriel wirbt für deutsch-französischen Motor in Europa

Paris - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel will die deutsch-französischen Beziehungen als Motor, Mutmacher und Ideengeber in der Europäischen Union weiter vorantreiben. Bei seinem ersten Antrittsbesuch in Paris trat er nach einem Gespräch mit seinem Amtskollgen Jean-Marc Ayrault für ein selbstbewusstes Auftreten Europas auch gegenüber den USA ein. "Wir haben keinen Grund zur Unterwürfigkeit", sagte er. Ayrault äußerte sich ähnlich: "Wenn Deutschland und Frankreich in die gleiche Richtung schreiten und in die gleiche Richtung denken, dann schreitet Europa vorwärts."

12:50 Merkel: EU muss schneller entscheiden

Berlin - Die Europäische Union muss sich nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel aufs Wesentliche konzentrieren und zügiger entscheiden, um ihr angekratztes Image zu verbessern. Zu einer guten Kommunikation der EU nach außen gehöre auch, darüber zu berichten, "ob wir das, was wir mal beschlossen haben, auch einhalten und umsetzen". Merkel fügte in ihrem Video-Podcast hinzu: Sie glaube, das sei ganz wichtig, weil die Bürger den Eindruck hätten: Es sei viel abgemacht, aber vieles davon auch nicht durchgesetzt worden.

12:46 Iran kritisiert Trump: Dialog statt Mauern und Einreisestopp

Teheran - Der Iran hat die Anordnungen von US-Präsident Donald Trump zum Einreisestopp für Iraner in die USA und zum Mauerbau an der mexikanischen Grenze kritisiert. "Die Zeiten, Menschen durch Mauern zu trennen, sind vorbei", sagte der iranische Präsident Hassan Ruhani. Zur Lösung politischer Differenzen gebe es den Dialog. Besonders Touristenreisen sorgten für ein besseres Verständnis für andere Kulturen. Teheran hat seit Jahrzehnten keine diplomatischen Beziehungen mit den USA und gehört zu Washingtons Erzfeinden.

12:42 Bundeswehr-Generalinspekteur will Gewaltexzesse prüfen

Berlin - Der Skandal um Misshandlungen, Mobbing und sexuelle Nötigung in einer baden-württembergischen Kaserne ruft auch den ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr auf den Plan. Generalinspekteur Volker Wieker werde "in den nächsten Tagen" in die Pfullendorfer Staufer-Kaserne fahren, um sich die Vorgänge schildern zu lassen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums der dpa zu einem Bericht des Südwestrundfunks. In dem Ausbildungszentrum gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf Gewaltexzesse nach.

11:57 Kohlenmonoxid-Alarm: Feuerwehr lüftet Shisha-Bar

Düsseldorf - Wegen erhöhter Kohlenmonoxid-Werte hat die Feuerwehr eine Shisha-Bar in Düsseldorf gelüftet. Als ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Abend wegen einer Ruhestörung in der Bar war, sprang das Warngerät an. Die Feuerwehr kam mit 25 Mann und neun Fahrzeugen zu dem Einsatz in der Innenstadt. Der Betreiber der Bar hatte vergessen, die Lüftungsanlage einzuschalten. Die Feuerwehr setzte Hochleistungslüfter ein, um Frischluft in das verwinkelte Lokal zu blasen. Verletzt wurde niemand.