USA Karibikinseln stellen sich auf Hurrikan "Maria" ein

Nachrichten-Ticker

09:28 Karibikinseln stellen sich auf Hurrikan "Maria" ein

Pointe-à-Pitre - In der Karibik bedroht ein neuer Hurrikan mehrere Inseln. Für Guadeloupe werden starke Niederschläge und starker Wind erwartet - in Böen mit bis zu 200 Stundenkilometern. Die Schulen dort bleiben heute geschlossen. Verwaltungen und Firmen schließen eher. Die Menschen sollten sich ab 18.00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit entweder zu Hause oder in einer sicheren Unterkunft aufhalten, sagt die Präfektur. Auch Dominica, St. Kitts, Nevis und Montserrat stellen sich auf Hurrikan "Maria" ein.

09:02 Haftbefehl nach Schüssen vor Disco erlassen

Berlin - Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach den tödlichen Schüssen vor einer Disco Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen erlassen. Das sagte ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur. Die genauen Hintergründe für den Streit am Samstag sind noch unklar. Mehrere Männer waren vor dem Cosy Club aneinandergeraten. Ein 37-Jähriger erlag seinen Schussverletzungen. Der Verdächtige sowie zwei weitere Männer wurden schwer verletzt. Der Club gilt als Treffpunkt von Russen und Albanern.

08:49 Neue Aufregung um Videobeweis

Dortmund - Die Diskussion um den erst zu Saisonbeginn eingeführten Videobeweis nimmt an Schärfe zu. Eine vermeintlich falsche Auslegung des Regelwerks beim 0:5 in Dortmund sorgt beim 1. FC Köln für großen Unmut. Der Verein will Protest gegen die Spielwertung einlegen. Der Schiedsrichter hatte wegen eines vermeintlichen Fouls gepfiffen, als der Ball auf dem Weg ins Tor der Kölner war. Der Videobeweis zeigte dann, dass es kein Foul war, er nahm den Pfiff zurück, wertete aber das Tor für Dortmund, obwohl der Ball die Torlinie noch nicht überrollt hatte.

08:31 Hilflosen Mann am Boden von Bank ignoriert - Prozessbeginn

Essen - Ein 83-Jähriger bricht in einer Bankfiliale in Essen zusammen und andere Kunden steigen über ihn rüber oder machen einen Bogen. Der Fall aus dem Oktober 2016 sorgte für Schlagzeilen. Heute müssen sich drei der Bankkunden wegen unterlassener Hilfeleistung vor Gericht verantworten. Der Rentner war damals verstorben. Erst ein fünfter Kunde hatte den Notruf gewählt. Ein Gutachten zeigt, dass der Rentner auch gestorben wäre, hätte sich ein Arzt früher kümmern können. Trotzdem erschreckt das Verhalten der Kunden.

07:10 DGB prangert hohe Mieten an

Berlin - Eine Woche vor der Bundestagswahl prangert der Deutsche Gewerkschaftsbund an, dass immer mehr Arbeitnehmer wegen steigender Mieten aus den Innenstädten verdrängt werden. In vielen Städten müssten die Beschäftigten 40 oder gar bis zu 50 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für die Miete berappen - das gehe nicht, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Wohnen dürfe kein Luxus sein. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung will heute eine Studie zu Mieten vorstellen.