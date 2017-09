USA Macron setzt Krisenbesuch in der Karibik fort

Nachrichten-Ticker

03:51 Kommissionspräsident Juncker hält Rede zur Lage der EU

Straßburg - Kurz vor der Bundestagswahl präsentiert Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute seine Ideen zur Zukunft der Europäischen Union. In seiner jährlichen Grundsatzrede im Straßburger Europaparlament will er erklären, welche Reformen der Wirtschafts- und Währungsunion und anderer EU-Institutionen er für realistisch hält. Ein Vorstoß für solche Neuerungen wird nach der Bundestagswahl von Deutschland und Frankreich erwartet. Dabei geht es unter anderem um die mögliche Einführung eines EU-Finanzministers.

03:48 Air Berlin kämpft nach Krankmeldungen um Flugbetrieb

Berlin - Auch heute fallen vermutlich wieder zahlreiche Flüge der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin aus. Es lägen gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers vor, schrieb der Vorstand in einem internen Brief an die Piloten. Der Flughafen Düsseldorf teilte bereits mit, Air Berlin habe für heute 30 Starts und Landungen gestrichen. Wie viele Flüge bundesweit betroffen sind, ist noch nicht klar. Verkehrsminister Alexander Dobrindt fordert, den Flugbetrieb bestmöglich aufrechtzuerhalten und nicht die Kunden in Mitleidenschaft zu ziehen.

03:23 Rolling Stones vor 70 000 Fans im Münchner Olympiastadion

München - Rund 70 000 Besucher haben die Rolling Stones am Abend im ausverkauften Münchner Olympiastadion gefeiert. Die wohl berühmteste Rockband der Welt heizte ihren Fans bei dem gut zweistündigen Konzert mit zahlreichen alten Hits wie "Sympathy For The Devil", "Paint It Black" oder "Satisfaction" ein. Aus ihrem jüngsten Studioalbum "Blue & Lonesome" spielten die Stones einige Blues-Nummern. "Servus in Minga", begrüßte der gut gelaunte Mick Jagger die Fans. Die Band trat bereits 15 Mal in München auf - das erste Mal 1965 im Circus Krone.

03:21 Macron setzt Krisenbesuch in der Karibik fort

Marigot (dpa) – Frankreichs Präsident Emmanuel Macron setzt seinen Krisenbesuch auf den vom Hurrikan "Irma" heimgesuchten Karibikinseln Saint-Martin und Saint Barthélémy heute fort. Macron war zum Auftakt seines Besuches gestern mit vielen Menschen auf Saint-Martin zusammengekommen, wo zahlreiche Häuser zerstört oder beschädigt wurden. Die Insel Saint-Martin teilt sich in einen französischen und einen niederländischen Teil, genannt Sint Maarten. Laut Macron sind auf französischer Seite elf Menschen ums Leben gekommen. Die niederländischen Behörden zählten mindestens vier Todesopfer.

02:16 Zahl der Verletzten nach Karambolage auf A2 gestiegen

Oelde - Die Zahl der Verletzten nach der Karambolage auf der Autobahn 2 im Münsterland hat sich deutlich erhöht. Bei dem schweren Unfall wurden 28 Menschen verletzt, drei davon schwer. Die Polizei war zunächst von 17 Verletzten ausgegangen. Zwei Menschen sind bei dem Unfall nahe Oelde gestorben. Die Polizei erhöhte zudem die Zahl der beteiligten Fahrzeuge von 12 auf 14, auch ein Reisebus war in den Unfall verwickelt. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauert an. Die A2 ist auch mehr als acht Stunden nach dem Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen noch gesperrt.