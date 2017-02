Houston - Der US-Schauspieler Mark Wahlberg ("Departed") hat die spektakuläre Aufholjagd seiner Lieblingsmannschaft beim Super Bowl verpasst. "Ich musste das Stadion früher verlassen, da sich mein jüngster Sohn nicht gut fühlte", schrieb der 45-Jährige auf Instagram.

"Vertraut mir, ich wäre liebend gern im Stadion geblieben, aber die Familie kommt zuerst". Das bedeute jedoch nicht, dass er "seine Patriots" nicht auch liebe.

Die New England Patriots hatten im wichtigsten Football-Spiel des Jahres bereits mit 25 Punkten zurückgelegen, retteten sich jedoch noch in die Verlängerung und gewannen das Spiel noch. Wahlberg, geboren in der ursprünglichen Heimat der Patriots, Boston, hatte seine Vorfreude auf das Spiel in zahlreichen Tweets und Instagram-Posts zum Ausdruck gebracht.

Dass Wahlberg nun nicht nur den Sieg seiner Mannschaft verpasste, sondern auch eine in der Geschichte des Super Bowls bisher einmalige Aufholjagd und den ersten Super Bowl, der in die Verlängerung ging, dürfte Wahlberg zusätzlich schmerzen.