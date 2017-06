USA Medien: Strafprozess gegen Bill Cosby endet ergebnislos

18:07 Venezuela geht Tränengas aus - Nachschublieferung blockiert

Caracas - Seit zweieinhalb Monaten kämpfen Sicherheitskräfte im sozialistischen Venezuela mit Tränengas gegen Demonstranten, die den Sturz von Präsident Nicolás Maduro fordern. Nun scheint das Tränengas auszugehen - doch die bei einer Firma in Brasilien bestellte Nachschublieferung kommt vorerst nicht ins Land. Nach Protesten in sozialen Netzwerken stellte die Fluggesellschaft Avianca Brasil klar, dass "dies nicht auf dem Luftweg transportiert werden wird". Bei Protesten starben in Venezuela seit April 71 Menschen, tausende wurden verletzt, auch durch massiven Tränengaseinsatz.

17:51 Muslime setzen Zeichen gegen Terror - Friedensmarsch in Köln

Köln - Mehr als 1000 Menschen haben in Köln bei einem Friedensmarsch von Muslimen gemeinsam gegen Gewalt und islamistischen Terror demonstriert. Nach den Anschlägen von Berlin, Manchester, London und in der islamichen Welt sei es Zeit, ein deutliches Zeichen zu setzen, sagte Mit-Initiatorin Lamya Kaddor bei einer Kundgebung. Auf Transparenten war zu lesen: "Muslime sind nicht schuld". Die Teilnehmerzahl blieb weit hinter den Erwartungen der Organisatoren zurück. Um die Aktion hatte es lebhafte Debatten gegeben - vor allem, weil der Islamverband Ditib eine Teilnahme abgelehnt hatte.

16:39 Zahl der Toten nach Hochhausbrand jetzt bei vermutlich 58

London - Nach dem Hochhausbrand in London ist die Zahl der Toten auf vermutlich 58 gestiegen. Das teilte die Polizei in der britischen Hauptstadt auf Basis von Vermisstenmeldungen mit.

16:57 Afghanischer Soldat eröffnet Feuer - US-Soldaten verletzt

Kabul - Im Norden Afghanistans hat ein afghanischer Soldat das Feuer auf ausländische Soldaten eröffnet und vier von ihnen verwundet. Dies bestätigte ein Sprecher der afghanischen Armee. Der Schütze sei getötet worden. Die Nato-Mission in Afghanistan teilte auf Twitter mit, mehrere US-Soldaten seien verletzt worden. Der Vorfall werde untersucht. In der Region sind auch Soldaten der Bundeswehr stationiert. In lokalen Medien gab es zu dem Vorfall in der Provinz Balch widersprüchliche Angaben.