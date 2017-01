Nachrichten-Ticker

15:49 Schlichtung bei der Lufthansa zunächst ohne Ergebnis

Frankfurt/Main - Im Schlichtungsverfahren zwischen der Lufthansa und ihren Konzernpiloten gibt es zunächst keine einvernehmliche Lösung. Nach Angaben der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit wurden die Gespräche heute in Frankfurt planmäßig beendet, ohne dass es zu einer Einigung gekommen wäre. Nun hat der Schlichter Gunter Pleuger bis zum 10. Februar Zeit, einen Kompromissvorschlag zu erarbeiten, der beiden Seiten noch einmal vorgelegt wird.

15:47 EU-Ratschef geht hart auf Distanz zur Trump-Regierung

Brüssel - Schon nach den ersten Tagen der neuen US-Regierung unter Donald Trump zeigen sich Risse im traditionell engen Verhältnis zur Europäischen Union. EU-Ratspräsident Donald Tusk ging deutlich auf Distanz und nannte die "beunruhigenden Erklärungen" aus Washington als Unsicherheitsfaktor in einer Reihe mit China, Russland und dem Terror im Nahen Osten. Vor allem der Wechsel in Washington bringe die EU in eine schwierige Lage, schrieb Tusk an die EU-Staats- und Regierungschefs. Gestern hatte schon die EU-Kommission Kritik an dem Einreisestopp für Bürger etlicher muslimischer Länder anklingen lassen.

15:15 Diesel-Abgas verschmutzt weiter die Stadtluft

Berlin - Stadtbewohner in Deutschland atmen weiter zu viel gefährliches Stickstoffdioxid ein. An 57 Prozent der Messstationen an stark befahrenen Straßen überschritten die Werte 2016 im Jahresmittel den Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, wie das Umweltbundesamt ermittelte. Schuld seien vor allem Diesel-Autos. Dass die Gemeinden besonders schmutzige Diesel weiter nicht aus den Innenstädten verbannen, könne "nicht akzeptiert werden".

15:04 Merkel: Trumps Vorgehen nicht gerechtfertigt

Stockholm - Kanzlerin Angela Merkel geht wegen des US-Einreiseverbots für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern weiter auf Distanz zu US-Präsident Donald Trump. "Ich habe meine Haltung noch einmal deutlich gemacht, dass der Kampf gegen Terrorismus so ein allgemeines Vorgehen gegen bestimmte Länder und Menschen mit einem bestimmten Glauben nicht rechtfertigt", sagte Merkel nach einem Treffen mit Schwedens Regierungschef Stefan Löfven in Stockholm. Sie betonte: "Wir bemühen uns jetzt vor allen Dingen um Rechtsklarheit."

14:54 Britisches Parlament beginnt mit Debatte über Brexit-Gesetz

London - Das britische Unterhaus hat mit der Debatte über den Gesetzentwurf der Regierung zum EU-Austritt begonnen. Premierministerin Theresa May will sich vom Parlament die Vollmacht für den Scheidungsantrag von der EU übertragen lassen. May reagiert damit auf eine Entscheidung des höchsten britischen Gerichts, wonach das Parlament das letzte Wort über die Austrittserklärung haben muss. Es gehe nicht darum, über den Brexit abzustimmen, sagte Brexit-Minister David Davis zum Beginn der Debatte. Es gäbe "kein Zurück". Die Opposition kündigte Änderungsanträge an.