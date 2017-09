USA Microsoft will "Dreamers" gegen Trump zur Seite stehen

Nachrichten-Ticker

12:19 US-Hurrikanzentrum warnt schon vor nächstem Wirbelsturm

Miami - Auf den über der Karibik tobenden Hurrikan "Irma" könnte direkt ein weiterer schwerer Sturm folgen. Der Tropensturm "Jose" könne sich am Abend (Ortszeit) zu einem Hurrikan entwickeln und am Wochenende die auch von "Irma" betroffenen Inseln erreichen, warnte das US-Hurrikanzentrum in Miami. Bei "José" handelt es sich um das Wettersystem hinter "Irma". Die Windgeschwindigkeiten des Tropensturms erhöhten sich bereits auf fast 95 Kilometer pro Stunde, erklärte das Hurrikanzentrum weiter über Twitter. "Irma" gilt als der stärkste Hurrikan, der jemals über dem Atlantik registriert wurde.

12:17 Slowakei akzeptiert EuGH-Urteil

Bratislava - Die Slowakei will die Ablehnung ihrer Klage gegen die verpflichtende Aufteilung von Flüchtlingen in der EU zähneknirschend akzeptieren. Das erklärte Regierungschef Robert Fico. Die Slowakei wolle zum Kern der Europäischen Union gehören und solidarisch sein, erklärte Fico. Trotzdem kritisierte er die Entscheidung der EU, gegen die die Slowakei und Ungarn geklagt hatten, als "ungerecht". Die Flüchtlinge wollten nicht in die Slowakei kommen, erklärte Fico. Die Slowakei wolle ihre Solidarität lieber etwa beim gemeinsamen Schutz der EU-Außengrenzen zu zeigen.

11:18 Microsoft will "Dreamers" gegen Trump zur Seite stehen

Redmond - Führende Technologiekonzerne in den USA haben scharf gegen das von Präsident Donald Trump beschlossene Ende eines Programms zum Schutz von Immigrantenkindern ("Dreamers") protestiert. Microsoft-Präsident Brad Smith kündigte den 39 Betroffenen in seiner Belegschaft Rechtsbeistand an. "Wenn die Regierung versucht, einen von ihnen abzuschieben, werden wir ihnen einen Rechtsbeistand zur Verfügung stellen und dafür bezahlen." Microsoft sei "tief enttäuscht" über die Entscheidung der Regierung, erklärte Smith. Die Dreamers seien ein Teil der Nation.

11:07 Extrem starker Hurrikan "Irma" erreicht Karibikinsel Barbuda

San Juan - In der Karibik bereiten sich die Menschen auf das Schlimmste vor: Der gefährliche Hurrikan "Irma" traf auf der kleinen Insel Barbuda erstmals auf Land. Die Wetterstationen des US-Hurrikanzentrums der Wetterbehörde NOAA meldeten Spitzenwindgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometern in der Stunde. Der Hurrikan der höchsten Stufe fünf könnte katastrophale Schäden anrichten, warnte das Hurrikanzentrum. Bis zum Wochenende könnte "Irma" den US-Staat Florida erreichen. In Puerto Rico wurde der Notstand ausgerufen und die Nationalgarde aktiviert.

10:55 Zeitung: UK will Einwanderung nach Brexit stark einschränken

London - Nach dem Austritt aus der EU will Großbritannien Medienberichten zufolge die Einwanderung vor allem gering qualifizierter EU-Bürger stark einschränken. Die Zeitung "The Guardian" veröffentlichte ein entsprechendes Dokument des Innenministeriums in London. Ein Regierungssprecher wollte dazu keine Stellung nehmen. Man werde konkrete Vorschläge zu dem Thema im Laufe des Herbstes präsentieren, erklärte er. Nach dem Bericht des "Guardian" soll auch der Zuzug von Familienangehörigen erschwert werden.