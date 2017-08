USA Nordkorea-Sondersitzung im Sicherheitsrat - Kim zufrieden

Nachrichten-Ticker

01:46 Endverbleibskontrolle exportierter Waffen hat begonnen

Berlin - Deutschland hat nach einem Zeitungsbericht damit begonnen, den Endverbleib exportierter Waffen zu kontrollieren. Bei der ersten Vor-Ort-Überprüfung sei es in Indien um 30 Präzisionsschützengewehre für einen staatlichen Empfänger gegangen. "Die befanden sich alle am vorgesehenen Ort", sagte der Präsident des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Andreas Obersteller, der "Rheinischen Post". "Wir prüfen, ob die gelieferten Waffen noch beim genannten Endverwender sind". In Frage kämen alle sogenannten Drittländer, also alle Staaten, die weder zur EU noch zur Nato gehörten oder ihnen gleichgestellt seien.

01:36 Nordkorea-Sondersitzung im Sicherheitsrat - Kim zufrieden

Pjöngjang - Nach dem jüngsten Raketentest Nordkoreas ist der UN-Sicherheitsrat zu einer Sondersitzung zusammengetreten. Trotz geltender Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und dafür harsche internationale Kritik geerntet. Machthaber Kim Jong Un bestätigte den "erfolgreichen" Test einer Mittelstreckenrakete vom Typ Hwasong-12, er sei "äußerst zufrieden". Kim betonte, der Raketentest sei eine Antwort auf die Manöver des südkoreanischen und US-Militärs, berichtete nordkoreanische Agentur KCNA.

00:17 Männer doppelt häufig von Hartz-IV-Sanktionen betroffen

Berlin - Männlichen Hartz-IV-Empfängern wird nach einem Zeitungsbericht doppelt so oft wie Frauen das Geld wegen Pflichtverletzungen gekürzt. Das gehe aus Daten der Bundesagentur für Arbeit hervor, schreibt die "Rheinische Post". Gegen durchschnittlich 91 000 Männer und 44 000 Frauen wurden demnach im ersten Quartal 2017 Sanktionen verhängt. "Frauen halten sich eher an die Regeln als Männer", sagte dazu ein Sprecher der Bundesagentur. Er betonte zugleich, dass sich 95 Prozent der Menschen grundsätzlich an die "Spielregeln" hielten und Vereinbarungen der Jobcenter beachteten.

00:03 Verletzter Gnabry aus DFB-Hotel abgereist

Stuttgart - U21-Europameister Serge Gnabry ist am späten Abend aus dem Teamhotel der deutschen Fußball- Nationalmannschaft in Stuttgart abgereist. Das gab der DFB bekannt. Der an 1899 Hoffenheim ausgeliehene Bayern-Spieler Gnabry war schon mit einer Sprunggelenkverletzung zum Treffpunkt des Weltmeisters gekommen und hatte auch das erste Training verpasst. Für die WM-Qualifikationsspiele am Freitag in Prag gegen Tschechien und drei Tage später in Stuttgart gegen Norwegen hat Bundestrainer Joachim Löw jetzt noch 23 Spieler zu Verfügung.

00:02 UN-Sicherheitsrat beginnt Sondersitzung zu Nordkorea

New York - Der UN-Sicherheitsrat ist zu seiner Sondersitzung wegen der Nordkorea-Krise zusammengekommen. Zuvor hatten sich mehrere Diplomaten bei den Vereinten Nationen für eine härteren Umgang mit Pjöngjang ausgesprochen. "Zunächst muss der Rat den Test verurteilen und dann über strengere Sanktionen nachdenken", sagte der britische UN-Botschafter Matthew Rycroft vor Beginn der Sitzung in New York. Trotz bereits geltender harter Sanktionen hatte Nordkorea eine Rakete über den Norden Japans hinweg in Richtung Pazifik gefeuert und erntete dafür harsche internationale Kritik.