Nachrichten-Ticker

09:05 Schlappe für Trump - Teilerfolg gegen Einreisebann

New York - US-Präsident Donald Trump hat seine erste Schlappe erlitten. Ein Gericht in New York fror einen Teil des Einreisestopps für viele Muslime ein. Damit errangen Bürgerrechtsorganisationen im Kampf gegen Trumps Dekret einen wichtigen Teilsieg. Der Gerichtsentscheid legt nahe, dass der Erlass gegen die US-Verfassung verstößt. Die Klärung soll vermutlich in einigen Wochen erfolgen. Das Gericht verfügte, dass seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Bann betroffenen Ländern zunächst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen.

09:05 Touristenboot mit 31 Menschen in Malaysia verschollen

Kuala Lumpur - Ein Touristenboot mit 31 Menschen an Bord ist in Malaysia als vermisst gemeldet worden. Die Suche laufe, bislang gebe es aber noch keine Neuigkeiten, sagte ein Vertreter der Meeresaufsichtsbehörde MMEA der Deutschen Presse-Agentur. Zwölf Stunden nach dem Ablegen des Bootes, auf dem sich unter anderen 28 chinesische Touristen befanden, hatte dessen Besitzer die Behörden alarmiert. Ziel der Touristen war die bei Urlaubern beliebte Insel Pulau Mengalum.

08:08 Schäuble: Flüchtlingspolitik 2015 "aus dem Ruder gelaufen"

Berlin - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble räumt mit Blick auf den Zustrom Hunderttausender Migranten nach Deutschland Fehler der Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik ein. Inzwischen versuche die Regierung aber, vieles von dem, was 2015 "aus dem Ruder gelaufen" sei, besser zu machen, sagte Schäuble der "Welt am Sonntag". Schäuble erklärte, Deutschland sei wegen der vergleichsweise hohen Sozialleistungen so beliebt bei Flüchtlingen und Migranten. Er brachte deswegen eine Angleichung der Standards in der Europäischen Union ins Gespräch.

08:07 Israelische Soldaten erschießen 19-jährigen Palästinenser

Tel Aviv - Israelische Soldaten haben bei einem Einsatz im nördlichen Westjordanland einen 19-jährigen Palästinenser getötet. Fünf weitere Palästinenser wurden nach Angaben der Rettungskräfte verletzt, als die Militärs in der Nacht in ein Flüchtlingslager in Dschenin eindrangen. Eine israelische Armeesprecherin in Tel Aviv erklärte, Einwohner des Lagers hätten die Truppen angegriffen und mit Sprengsätzen beworfen. Die Soldaten hätten auf die Bedrohung reagiert und auf Hauptbeteiligte geschossen.

07:19 SPD-Kanzlerkandidat Schulz wird nominiert

Berlin - Martin Schulz, neuer Hoffnungsträger der SPD, wird heute von seiner Partei zum Kanzlerkandidaten und künftigen Parteichef nominiert. Mit Spannung wird erwartet, wie der 61-Jährige in seiner Antrittsrede auf einer Vorstandsklausur in Berlin die in der Wählergunst schwächelnde Partei für den Bundestagswahlkampf positioniert. Die SPD-Linke erwartet, dass er stärker auf die Parteiseele Rücksicht nimmt und kooperativer agiert als Vorgänger Gabriel. Die Jungsozialisten in der SPD wollen Schulz dazu bewegen, eine weitere große Koalition auszuschließen.