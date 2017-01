08:56 Rekordjahr für Deutschland-Tourismus in Sicht

Wiesbaden - Der Deutschland-Tourismus ist auf dem Weg zum siebten Rekordjahr in Folge. Von Januar bis November 2016 stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland um 3 Prozent auf gut 420 Millionen, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Gesamtjahr wird ein neuer Bestwert von rund 448 Millionen erwartet. Die Attentate von Würzburg und Ansbach im Sommer sowie der Anschlag im Dezember auf den Berliner Weihnachtsmarkt hatten Sorgen vor Folgen für den Deutschland-Tourismus geweckt.

08:52 Güterzug entgleist wegen Geldautomat auf Schienen

Dinslaken - In Dinslaken in Nordrhein-Westfalen ist am Morgen ein Güterzug entgleist, nachdem Unbekannte einen Geldautomaten auf die Schienen gelegt haben. Der Lokführer und die zwei Begleiter blieben unverletzt. Der Güterzug hatte unter anderem Gas geladen, das aber nicht ausgetreten sein soll. Der Zugverkehr zwischen Oberhausen und Wesel wurde unterbrochen. Die Ermittler glauben, dass die Täter den Automaten durch den Aufprall zerstören wollten, um an das Geld im Inneren zu gelangen.

08:23 Deutsche Industrie weiter besorgt wegen Trumps Plänen

08:07 Nach Massenkarambolage bei Berlin ist Unfallstelle wieder frei

07:11 Sturmflut und glatte Straßen

Berlin - Sturmflut, Glätte-Unfälle und gesperrte Straßen: Der Winter hat auch vergangene Nacht wieder Polizei und Feuerwehr in vielen Teilen Deutschlands beschäftigt. In Hamburg stand der Fischmarkt auf St. Pauli unter Wasser. In anderen Teilen Deutschlands machten Schnee und glatte Straßen den Autofahrern zu schaffen. Bei einem Glätte-Unfall in Bayern verunglückte ein Lkw-Fahrer tödlich. In Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern kam es in der Nacht ebenfalls zu witterungsbedingten Unfällen.