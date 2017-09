Nachrichten-Ticker

03:04 Sechs Menschen in Londoner Einkaufszentrum verletzt

London - Sechs Menschen sind mit einer gefährlichen Substanz in einem Einkaufszentrum im Osten Londons besprüht und verletzt worden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, teilte Scotland Yard mit. Augenzeugen berichteten, dass eine ganze Gruppe von Männern die Attacke im Westfield Shopping Centre in Stratford ausgeführt habe. Die Polizei geht nicht von einem Terroranschlag aus. In den vergangenen Monaten hat es eine ganze Reihe von Attacken mit ätzenden Substanzen in London gegeben, darunter auch bei Raubüberfällen von Banden und Streitereien.

02:57 Soul-Sänger Charles Bradley gestorben

New York - Der Soul-Sänger Charles Bradley ist tot. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs starb er gestern in New York im Kreise seiner Familie, Freunde und ehemaligen Band-Mitglieder, wie das Magazin "Billboard" unter Berufung auf sein Management berichtete. Bradley wurde 69 Jahre alt.

01:50 Deutschland wählt den Bundestag

Berlin - Die Wähler in Deutschland entscheiden heute über die Zusammensetzung des neuen Bundestags und damit über die politischen Machtverhältnisse in den nächsten vier Jahren. Rund 61,5 Millionen Bürger sind zur Stimmabgabe aufgerufen. Viele haben bereits per Briefwahl abgestimmt. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Unmittelbar danach werden Prognosen für das voraussichtliche Ergebnis veröffentlicht, wenig später erste Hochrechnungen. Mit Spannung wird vor allem auf das Abschneiden der AfD geblickt, die erstmals in das Parlament einziehen dürfte.

01:43 USA schicken Bomber über Gewässer östlich von Nordkorea

New York - Im Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffen-Programm haben die USA mehrere Bomber aus Guam und Kampfjets in den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea geschickt. Das unterstreiche, wie ernst die USA das "verwegene Verhalten" Pjöngjangs nähmen, teilte das Pentagon mit. Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho erklärte bei der UN-Generaldebatte, die USA sollten "lieber zweimal nachdenken", bevor sie Pjöngjang mit militärischen Mitteln provozierten. Einen Raketenangriff seines Landes auf die USA bezeichnete Ri nach Trumps Rede bei den UN als unausweichlich.

00:50 Drei Tote bei Unfall mit Geisterfahrer

Rüsselsheim/Main - Bei einem Geisterfahrerunfall im südhessischen Rüsselsheim am Main sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Polizeiinformationen war ein kleinerer LKW am Abend auf der Autobahn 67 zwischen dem Rüsselsheimer Dreieck und dem Mönchhof-Dreieck in die falsche Richtung gefahren. Dort stieß er mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Die drei Insassen des ersten Wagens kamen ums Leben. Die vier Insassen des zweiten Fahrzeugs wurden leicht verletzt. Der LKW-Fahrer musste notoperiert werden.