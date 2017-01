09:58 Kraft nennt Sieg bei Bundestagswahl "kein unrealistisches Ziel"

Düsseldorf - Trotz der schwachen SPD-Umfragewerte hält die Vizevorsitzende Hannelore Kraft einen Bundestagswahlsieg über die Union mit Martin Schulz für möglich. Die SPD habe das Ziel, als Gewinner aus der Bundestagswahl zu gehen, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin im Deutschlandfunk. Das sei kein "unrealistisches Ziel". Dies zeigten auch neueste Umfragen, in denen der designierte SPD-Kanzlerkandidat Schulz bei den persönlichen Werten gleichauf mit Bundeskanzlerin Angela Merkel liegt.

09:27 Anti-Terror-Einsatz in Österreich

Wien - Die Polizei in Österreich hat in mehreren Bundesländern Anti-Terror-Einsätze durchgeführt. Das Innenministerium wollte zunächst keine näheren Angaben machen. Er bitte um Verständnis, dass man bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben könne, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Erst vergangene Woche hatten die Behörden nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag auf die Wiener U-Bahn vereitelt. Ein Teenager mit Migrationshintergrund war am Freitag festgenommen worden.