USA Struff beim Tennisturnier in Winston-Salem im Viertelfinale

00:49 Grüne befürchten Zunahme von Falschmeldungen

Berlin - Die Grünen befürchten in der Endphase des Bundestagswahlkampfes eine deutliche Zunahme von Fake News, vor allem aus der rechten Szene. "Wir erleben seit einem Jahr, dass vor allem rechte Kreise über Facebook und andere soziale Medien Falschmeldungen über die Grünen verbreiten", sagte der Wahlkampfmanager der Grünen, Robert Heinrich, der "Rheinischen Post". Zur Abwehr von Falschmeldungen haben die Grünen eine eigene "Netzfeuerwehr" aus 2600 grün-affinen Nutzern in den sozialen Medien etabliert.

00:41 USA: Litauen erhält erstmals US-Flüssiggas

Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben erstmals amerikanisches Flüssiggas an Litauen geliefert. Das teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, in Washington mit. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Eroberung des europäischen Gasmarktes mit dem in den USA dank neuer Erschließungsmethoden im Überfluss vorhandenen Rohstoff. Politisch werden die Lieferungen an ehemalige Ostblock-Länder als deutliches Zeichen in Richtung Moskau gewertet. Russland ist bisher beherrschender Lieferant auf den europäischen Märkten.