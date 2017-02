Nachrichten-Ticker

04:53 Britisches Unterhaus erteilt May Vollmacht für Brexit-Verhandlungen

London - Das britische Unterhaus hat Premierministerin Theresa May die Vollmacht übertragen, die Brexit-Verhandlungen einzuleiten. Ein entsprechender Gesetzentwurf wurde von den Abgeordneten angenommen. Die Zustimmung des Oberhauses steht noch aus, gilt aber als sicher. Bis zum 7. März soll das Gesetz verabschiedet werden. Spätestens Ende März will May dann die Scheidung Großbritanniens von der EU einreichen. Die Regierung feierte den Ausgang der Abstimmung als "historisch". Oppositionspolitiker kritisierten, dass die Regierung alle Versuche abschmetterte, den Gesetzentwurf zu ergänzen.

04:51 Pro Asyl kritisiert Pläne für schnellere Abschiebungen

Berlin - Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl hat die Pläne von Bund und Ländern für schnellere Abschiebungen aus Deutschland kritisiert. Beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gebe es viele Fehlentscheidungen, wenn Asylanträge abgelehnt würden, sagte der Geschäftsführer Günter Burkhardt der dpa in Berlin. "Das Ziel ist nicht, die Menschen über die für sie beste Perspektive zu beraten, sondern sie abzuschieben." Bei einem Spitzentreffen wollen Bund und Länder heute in Berlin einen 16-Punkte-Plan beraten. Er sieht unter anderem Bundesausreisezentren für Asylsuchende vor.

04:51 Film ab: 67. Berlinale startet mit "Django"

Berlin - Glamour und Politik: Mit der Weltpremiere des Künstlerporträts "Django" beginnt heute Abend die 67. Berlinale. Der Film von Etienne Comar handelt vom Schicksal des französischen Jazz-Gitarristen Django Reinhardt und seiner Flucht aus dem von Deutschland besetzten Paris im Jahr 1943. Im Programm der Internationalen Filmfestspiele Berlin werden elf Tage lang rund 400 Filme aus aller Welt gezeigt. Stars wie Richard Gere, Penélope Cruz, Robert Pattinson, Hugh Jackman und Catherine Deneuve sind angekündigt.

04:50 Polizeistreik in Brasilien: Mindestes 90 Tote in fünf Tagen

Vitória - Ein seit Tagen andauernder Polizeistreik in der brasilianischen Großstadt Vitória hat zu einer Welle der Gewalt geführt. In den vergangenen Tagen wurden mindestens 90 Menschen getötet, berichtete das Nachrichtenportal Globo unter Berufung auf die Polizeigewerkschaft. Der öffentliche Nahverkehr fiel aus, Gesundheitszentren und Schulen blieben geschlossen. Immer wieder kam es zu Schießereien, Plünderungen und Überfällen. In der nahe gelegenen Stadt Cariacica wurden drei Polizisten angeschossen. Die Militärpolizisten streiken seit Samstag und fordern höhere Gehälter.

04:19 Nato bereitet sich auf stärkere Beteiligung am Anti-Terror-Kampf vor

Brüssel - Die Nato bereitet sich darauf vor, stärker an internationalen Anti-Terror-Einsätzen beteiligt zu werden. Nach Informationen der dpa wollen die Verteidigungsminister der Bündnisstaaten kommende Woche den Ausbau des Streitkräftekommandos im italienischen Neapel beschließen. Dort soll zunächst ein Art Lage- und Koordinierungszentrum entstehen, das Informationen aus südlichen Krisenstaaten wie Libyen, Syrien oder dem Irak auswertet. In Zukunft könnte der Standort dann auch zur zentralen Steuerung von Militäroperationen gegen dort aktive Terrorgruppen wie den IS werden.