USA Texas: Kosten für Nothilfe "weit höher" als nach "Katrina"

Nachrichten-Ticker

16:19 Katastrophaler Monsun in Indien - Tote auch bei Hauseinsturz

Mumbai - In Indien wütet der heftigste Monsun seit Jahren - seit kurzem auch an der Westküste. Mindestens sechs Menschen sind in der Finanz- und Film-Metropole Mumbai ums Leben gekommen, seit die Stadt am Dienstag den stärksten Regen seit zwölf Jahren erlebte. Im südlichen Stadtteil Bhendi Bazaar stürzte heute zudem ein dreistöckiges Wohnhaus ein. Dabei starben nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde mindestens 18 Menschen. Das rund 100 Jahre alte Haus begrub eine zunächst unbekannte Anzahl von Menschen unter sich.

16:02 Tot gefundenes Baby von 15-Jähriger lebte nach Geburt

Bochum - Das gestern tot in einer Bochumer Wohnung gefundene Baby hat nach der Geburt gelebt. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei mit. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Junge nach der Geburt erstickt wurde. Äußere Verletzungen hätten die Gerichtsmediziner am Leichnam nicht festgestellt. Gegen die tatverdächtige 15 Jahre alte Mutter des Jungen wird wegen Totschlags ermittelt. Sie soll das Kind heimlich in der Wohnung ihrer Eltern entbunden und anschließend getötet haben.

15:59 Texas: Kosten für Nothilfe "weit höher" als nach "Katrina"

Washington - Die Kosten für die Nothilfe nach dem Tropensturm "Harvey" könnte nach Einschätzung des texanischen Gouverneurs weit höher liegen als nach dem Hurrikan "Katrina" 2005. Er rechne mit einer deutlich höheren Summe an Bundeshilfen als damals, sagte Greg Abbott. Das Katastrophengebiet sei viel größer und bevölkerungsreicher als bei "Katrina" oder auch bei dem Hurrikan "Sandy" im Jahr 2012. Obwohl "Harvey" inzwischen nach Louisiana weitergezogen ist, sei für Texas das Schlimmste noch nicht vorbei.

15:49 Iraks Regierungschef Al-Abadi: IS-Bastion Tal Afar befreit

Bagdad - Das ehemals riesige Herrschaftsgebiet der Terrormiliz Islamischer Staat im Irak schrumpft immer weiter. Der irakische Ministerpräsident Haidar al-Abadi erklärte mit der Stadt Tal Afar eine der letzten IS-Bastionen im Land für befreit. Irakische Sicherheitskräfte hätten nun die gesamte Provinz Ninawa eingenommen, hieß es in einer Mitteilung des Regierungschefs. Die US-geführte Anti-IS-Koalition teilte mit, damit hätten die Iraker 90 Prozent des ehemals von der Terrormiliz kontrollierten Gebietes zurückerobert.

15:47 Löw setzt auf Weltmeister als Fixpunkte - Chance für Werner

Prag - Joachim Löw wird im ersten Länderspiel des Jahres voll auf die zurückkehrenden Weltmeister setzen. "Sie sind die Fixpunkte", erklärte der Bundestrainer einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien. Löw will in Prag die im Sommer pausierenden Mats Hummels, Toni Kroos, Thomas Müller und Mesut Özil wieder in die Startelf stellen. Den Leipziger Timo Werner nannte Löw bei der Pressekonferenz im Prager Teamhotel als ersten Kandidaten für die Besetzung im zentralen Angriff.