USA Totale Sofi in den USA: Millionen warten gespannt

Nachrichten-Ticker

16:12 Polizei bittet Bürger bei Suche nach Attentäter um Mithilfe

Barcelona - Nach den Terroranschlägen mit mindestens 15 Toten in Katalonien haben die spanischen Sicherheitsbehörden bei der Suche nach dem flüchtigen Attentäter Younes Abouyaaquoub die Bürger um Mithilfe gebeten. Die Regionalpolizei veröffentlichte unter anderem auf Twitter Fahndungsbilder des 22-jährigen Marokkaners. Den Behörden zufolge war Abouyaaquoub der Mann, der am vorigen Donnerstag in Barcelona mit einem Lieferwagen gezielt Passanten überfuhr. Auf der Flucht habe er auch einen 34-jährigen Spanier erstochen, um an den Wagen des Mannes zu gelangen, so die Behörden.

16:07 Totale Sofi in den USA: Millionen warten gespannt

Washington - Voller Vorfreude erwarten Millionen von Menschen in den USA die totale Sonnenfinsternis. Das seltene Spektakel, bei dem der Mond die Sonne komplett verdunkelt, wird in einem gut 100 Kilometer schmalen Streifen von der West- bis zur Ostküste hinüber für jeweils rund zwei Minuten zu sehen sein. Die totale Sonnenfinsternis beginnt im Pazifik. 27 Minuten später trifft der komplette Mondschatten dann gegen 19.16 Uhr deutscher Zeit im US-Bundesstaat Oregon auf Land. Nach gut 1,5 Stunden um 20.48 Uhr verlässt er die USA an der Ostküste wieder.

15:17 Inhaftierter Audi-Motorentwickler sagt aus

München - Ein in der Diesel-Affäre inhaftierter ehemaliger Audi-Motorentwickler ist trotz umfassender Aussagen weiter in Untersuchungshaft. Eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft sagte: "Er macht Angaben. Zum Inhalt und wie sie zu bewerten sind, dazu äußern wir uns nicht." Zuvor hatten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR über die neue Entwicklung berichtet. Über eine Haftbeschwerde der Anwälte des beschuldigten Motorenentwicklers wird eine Entscheidung des Amtsgerichts in dieser oder in der kommenden Woche erwartet. Die US-Justiz hat ein Auslieferungsersuchen angekündigt.

14:27 Alle Todesopfer von Spanien-Anschlag identifiziert

Barcelona - Nach dem Anschlag von Barcelona sind alle 15 Todesopfer identifiziert. Darunter sind keine Deutschen. Unter den Toten seien sechs Spanier, drei Italiener, zwei Portugiesen, eine Belgierin, ein US-Amerikaner, ein Kanadier und ein Kind mit australisch-britischer Nationalität, erklärte das katalanische Justizministerium. Sieben Frauen und acht Männer wurden bei dem Anschlag in Barcelona und bei dem späteren Terroreinsatz in Cambrils vergangene Woche getötet, zwei sind Kinder.

14:21 Regierung: Auslieferung Akhanlis kommt nicht in Betracht

Berlin - Die Bundesregierung hält eine Auslieferung des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli von Spanien an die Türkei für sehr unwahrscheinlich. "Wir können uns beim besten Willen nicht vorstellen, dass unter diesen Umständen (...) eine Auslieferung eines deutschen Staatsangehörigen in die Türkei in Betracht kommt", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer. Mit den Umständen meinte Schäfer "den Zustand des Rechtsstaats in der Türkei, aber auch den Vorwürfen, die in diesem Fall gemacht werden, die nach politischer Verfolgung geradezu riechen".