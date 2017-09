USA Trump erfindet afrikanisches Land "Nambia" - Heiterkeit in Namibia

Nachrichten-Ticker

18:22 Agentur: Milliardenerbin Bettencourt im Alter von 94 Jahren gestorben

Paris - Die L'Oréal-Milliardenerbin Liliane Bettencourt ist tot. Sie sei in der Nacht zum Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben, berichtet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Bettencourts Tochter Françoise Bettencourt-Meyers.

17:50 Trump kündigt neue Sanktionen gegen Nordkorea an

New York - US-Präsident Donald Trump hat neue Sanktionen gegen Nordkorea angekündigt. Das sagte Trump am Rande eines Treffens mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghaniin New York. Details nannte Trump nicht. US-Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster hatte CNN gesagt, Trump werde nach seinen Treffen mit der Führung Südkoreas und Japans am Donnerstag eine wichtige Mitteilung zum Thema Nordkorea machen. Erst am Montag vergangener Woche hatte der UN-Sicherheitsrat die Sanktionen gegen Nordkorea wegen dessen Atomtests vom 3. September erweitert.

17:44 Mob attackiert Hilfslieferung - Rohingya in "akuter Not"

Sittwe - Ein wütender Mob hat in Myanmars Unruheregion Rakhine eine Hilfslieferung des Roten Kreuzes mit Gewalt zu verhindern versucht. Aus einer Gruppe mehrerer Hundert Randalierer heraus seien Steine und Molotow-Cocktails geworfen und einige Polizisten verletzt worden, teilte die Regierung mit. Die Beamten hätten ein Boot der Organisation mit Hilfsgütern für Binnenvertriebene beschützt. Auch in Bangladesch benötigten Rohinga-Flüchtlinge dringend Hilfe, mahnte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Diese seien in "akuter Not".

17:26 Fast 800 Menschen müssen Hochhaus in Dortmund verlassen

Dortmund - Die Räumung des großen Hochhauskomplexes Hannibal II in Dortmund-Dorstfeld betrifft fast 800 Menschen. Das teilte die Stadt mit. Sie begründet die kurzfristige Evakuierung mit Problemen beim Brandschutz in der Tiefgarage und mit fehlenden Rettungswegen. Als Notquartier werde in der kommenden Nacht die Helmut-Körnig-Halle dienen. Anschließend sollen für alle Bewohner bedarfsgerechte Unterbringungen gefunden werden. Die Mieter sollen um 21.00 Uhr detailliert über die Notquartiere informiert werden.

17:06 Lufthansa will Langstrecke von Air Berlin nicht

Berlin - Ein Einstieg der Lufthansa bei Air Berlin könnte die Hälfte der Flotte retten und Tausenden einen Arbeitsplatz sichern - die erhoffte Übernahme auch der Langstrecken-Jets würde aber platzen. Vor den Beratungen der Gläubiger der insolventen Fluggesellschaft preschte der Dax-Konzern mit Eckdaten zu seinem Angebot im Bieterprozess um Air Berlin vor. Lufthansa wolle die 38 bereits angemieteten Mittelstrecken-Maschinen und 20 bis 40 weitere Flugzeuge von Air Berlin kaufen, sagte Vorstandschef Carsten Spohr. An der Langstrecke von Air Berlin hat Lufthansa allerdings kein Interesse.