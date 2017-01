Nachrichten-Ticker

02:23 Gedenken an KZ-Opfer in Auschwitz

Warschau - Auschwitz-Überlebende gedenken heute auf dem Gelände des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau der Opfer der nationalsozialistischen Massenmorde. Anlass ist der 72. Jahrestag der Befreiung: Am 27. Januar 1945 hatten Soldaten der Roten Armee rund 7500 überlebende Häftlinge befreit. Unter NS-Herrschaft waren dort mindestens 1,1 Millionen Menschen vergast, zu Tode geprügelt oder erschossen worden oder an Krankheiten und Hunger gestorben. Auch an anderen Orten wird heute der NS-Opfer gedacht.

01:31 Trump kein Ehrenbürger von Kallstadt

Kallstadt - US-Präsident Donald Trump wird nicht Ehrenbürger von Kallstadt, dem Pfälzer Heimatort seiner ausgewanderten Großeltern. Das hat Ortsbürgermeister Thomas Jaworek nach einer Sitzung des Ortsgemeinderats mitgeteilt. Kallstadt habe noch nie die Ehrenbürgerwürde vergeben und wolle auch dabei bleiben. Der Landeschef der Republikaner, Alexander Dietel, hatte beantragt, Trump zum Kallstadter Ehrenbürger zu machen.

01:27 Premierministerin May kommt als erster Staatsgast zu Trump

Washington - US-Präsident Donald Trump empfängt mit der britischen Premierministerin Theresa May heute seinen ersten Staatsgast. Beide Länder verbindet eine besondere Beziehung, in den Bereichen Wirtschaft, Verteidigung und Geheimdienste arbeiten sie sehr eng zusammen. Der Besuch wird von jüngsten Äußerungen Trumps überschattet, in denen er den Einsatz von Folter als Verhörmethode für Terroristen propagiert. May machte deutlich, dass Großbritannien Folter klar ablehnt.

00:29 Gabriel wird Außenminister - Zypries Wirtschaftsministerin

Berlin - Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel wird heute Außenminister. Er wechselt in das Ressort, weil Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Das Wirtschaftsressort, das Gabriel frei macht, geht an die frühere Bundesjustizministerin Brigitte Zypries. Gabriel, Zypries und Steinmeier erhalten am Vormittag von Bundespräsident Joachim Gauck ihre Ernennungs- und Entlassungsurkunden. Anschließend wird Zypries im Bundestag als neues Mitglied der Bundesregierung vereidigt.

00:10 Aus für Reality-Star Kader Loth im Dschungelcamp

Berlin - Für Reality-Star Kader Loth ist Schluss im RTL-Dschungelcamp. Die 44-Jährige musste die Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" am Abend verlassen. Loth bekam im Telefon- und SMS-Voting des Senders die wenigsten Stimmen. Die selbsternannte "Trashqueen Deutschlands" hatte zuletzt vor allem mit den Tieren im Camp zu kämpfen. Ihren Rauswurf nahm sie gefasst. Am Samstag entscheidet sich, wer die Dschungelkrone der elften Staffel gewinnt.