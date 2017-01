07:29 Kraft weist Vorwürfe im Fall Amri zurück

07:27 Erdbeben erschüttert Salomonen-Inseln und Papua-Neuguinea

06:25 Mindestens 23 Tote bei Zugunglück in Indien

Neu Delhi - Bei einem Zugunglück in Indien sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden. Der Passagierzug entgleiste in der Nähe des Bahnhofs Kuneru im Staat Andhra Pradesh, wie die Zeitung "Times of India" unter Berufung auf einen Sprecher des Zugbetreibers berichtete. Einige Passagiere sind noch in dem Wrack eingesperrt. Die Ursache des Unglücks ist unklar.

06:24 Theresa May besucht Trump als erster Regierungschef

Washington - Die britische Premierministerin Theresa May wird als erster ausländischer Regierungschef mit dem frisch vereidigten US-Präsidenten Donald Trump zusammenkommen. Das Treffen werde am Freitag stattfinden, teilte das Weiße Haus mit. Sprecher Sean Spicer sagte, Trump habe bereits ein Telefonat mit dem kanadischen Premier Justin Trudeau über Zusammenarbeit und Handel geführt. Zudem habe er mit dem mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto über Sicherheit und Einwanderung geredet.

04:44 Franziskus fordert Schonfrist für Trump: "Warten wir ab"

Vatikanstadt - Papst Franziskus gibt dem vielkritisierten neuen US-Präsidenten Donald Trump eine Bewährungschance: "Warten wir ab, was er macht, und danach wird bewertet", sagte das Oberhaupt der Katholischen Kirche der spanischen Zeitung "El País". Franziskus wies in diesem Zusammenhang auf "Prophezeiungen von Unglücken oder von Reichtümern, die danach nicht eintreten", hin. Was Sie bis jetzt gehört haben, bereitet Ihnen keine Sorgen?, wurde Franziskus gefragt. Die Antwort: "Ich warte ab. Gott hat doch bei all meinen Sünden so lange auf mich gewartet."