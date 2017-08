USA Trump verteidigt Position zu Rassismus

Nachrichten-Ticker

04:53 Trump verteidigt Position zu Rassismus

Phoenix - US-Präsident Donald Trump hat bei einer Großkundgebung in Arizona seine Position zu Rassisten und Neonazis in den USA verteidigt. Nach den gewalttätigen Zusammenstößen bei einer Rassistendemo in Charlottesville habe er sofort und eindeutig ablehnend reagiert, sagte Trump in Phoenix. Seine Worte seien perfekt gewesen. Er habe sich dabei in seinen Äußerungen immer auch gegen rechte Gruppierungen wie den Ku Klux Klan ausgesprochen, sagte Trump. Er war für seine als verharmlosend wahrgenommene Reaktion scharf kritisiert worden.

04:49 Kommandeur der 7. US-Flotte nach Unfallserie vor Ablösung

Washington - Nach einer Serie von Unfällen von US-Kriegsschiffen im Pazifik mit mehreren Toten steht der Kommandeur der betroffenen 7. US-Flotte vor der Ablösung. Wie der Sender CNN und der "Wall Street Journal" berichteten, soll Vizeadmiral Joseph Aucoin noch heute seines Postens enthoben werden. Damit werde ihm zwar keine direkte Schuld an den Havarien gegeben, doch entspreche die Entlassung der Tradition der Marine, wenn das Vertrauen in die Befehlshaber verloren gehe. Erst am Montag war der Zerstörer "USS John S. McCain" vor der Küste Malaysias mit einem Tanker kollidiert.

03:46 Trotz Sperrung im Südwesten: Bahn hält an Pünktlichkeitsziel fest

Berlin - Die Deutsche Bahn hält trotz der langen Sperrung einer Nord-Süd-Hauptroute in Baden-Württemberg an ihrem Pünktlichkeitsziel für den Fernverkehr fest. Bei den ICE und Intercitys sollen demnach in diesem Jahr 81 Prozent der Züge pünktlich sein. Das stehe nicht in Frage, sagte ein Konzernsprecher in Berlin. Die für den Personen- und Güterverkehr wichtige Rheintalbahn ist nach einem Unfall an einer Tunnelbaustelle bei Rastatt seit 12. August unterbrochen. Sie soll erst am 7. Oktober wieder freigegeben werden.

03:45 Gericht entscheidet über U-Haft für Regisseur Serebrennikow

Moskau - Nach der Festnahme des russischen Starregisseurs Kirill Serebrennikow wird für heute in Moskau die Entscheidung über einen Haftbefehl erwartet. Für 12.00 Uhr Ortszeit sei ein Gerichtstermin anberaumt, sagte sein Anwalt Dmitri Charitonow. Das Staatliche Ermittlungskomitee hatte den international renommierten Künstler gestern festnehmen lassen. Es wirft dem Leiter des Moskauer Gogol-Theaters vor, zwischen 2011 und 2014 staatliche Gelder von 68 Millionen Rubel veruntreut zu haben. Serebrennikow nennt die Anschuldigungen absurd.

02:46 Kabinett berät über Subventionen und Computerautos

Berlin - Das Bundeskabinett befasst sich heute unter anderem mit ethischen Prinzipien für teilweise selbstfahrende Autos. Verkehrsminister Alexander Dobrindt hatte dazu eine Expertenkommission eingesetzt, die Ende Juni Empfehlungen für die Programmierung computergesteuerter Fahrfunktionen vorlegte. Daraus soll nun ein "Maßnahmenplan" entwickelt werden. Weiteres Kabinettsthema ist der Subventionsbericht der Bundesregierung. Darin geht es um Finanzhilfen und Steuervergünstigungen von 2015 bis 2018.