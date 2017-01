02:31 Trump wiederholt Vorwurf des Wahlbetrugs

01:56 Maut-Änderungen im Kabinett

01:28 RTL-Dschungel: Schluss für "Honey"

Berlin - Da waren es nur noch sechs im RTL-Dschungelcamp: Am Abend musste Alexander "Honey" Keen aus der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aussteigen. Der 34-Jährige hatte die wenigsten der RTL-Zuschauer beim Telefon- und SMS-Voting von sich überzeugen können. Damit sind nun von den ursprünglich zwölf Kandidaten noch sechs im Rennen. Im Finale am kommenden Samstag wird die "Dschungelkönigin" beziehungsweise der "Dschungelkönig" gekürt.

00:54 Martin Schulz soll Kanzlerin für die SPD herausfordern

Berlin - Sigmar Gabriel will Außenminister werden - und nicht Kanzler. Überraschend hat der SPD-Chef Martin Schulz als Kanzlerkandidaten für seine Partei vorgeschlagen. Der frühere EU-Parlamentspräsident habe die besseren Chancen, so Gabriel. Schulz gab sich nach der Nominierung durch das SPD-Präsidium kämpferisch: Die SPD habe den Führungsanspruch in diesem Land. Gabriel will nun vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln und Vize-Kanzler bleiben. Neue Bundeswirtschaftsministerin soll die frühere Justizministerin Brigitte Zypries werden.