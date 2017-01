08:00 Laut Oppermann kein Ämtertausch mit Gabriel

Berlin - SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann hat einen Zeitungsbericht dementiert, dem zufolge er mit Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel die Ämter tauschen könnte, falls dieser am kommenden Sonntag zum SPD-Kanzlerkandidaten gekürt würde. Einen solchen Tausch werde es nicht geben, er bleibe Fraktionsvorsitzender, sagte Oppermann im ARD-"Morgenmagazin". Der SPD-Kanzlerkandidat werde wie verabredet am kommenden Sonntag nominiert. Zuvor hatte die Oldenburger "Nordwest-Zeitung" über einen Tausch berichtet.

07:56 Terrorverdächtiger aus Neuss wird vernommen

Neuss - War der in Neuss festgenommene Terrorverdächtige an Anschlagsplänen in Wien beteiligt? Plante er außerdem eine Attacke in Deutschland? Die Ermittler müssen jetzt vielen Fragen nachgehen. Der Mann soll heute intensiv befragt werden. Außerdem werden die Datenträger untersucht, die bei der Festnahme beschlagnahmt wurden. Gegen den 21-Jährigen war am Abend Haftbefehl ergangen. Er steht im Verdacht, einem 17-jährigen Terrorverdächtigen aus Wien bei den Vorbereitungen für einen Anschlag in Österreich geholfen haben.