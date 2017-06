USA Trumps Einreisestopp scheitert vor weiterem US-Gericht

Nachrichten-Ticker

11:03 Durchschnittsalter 2015 wegen Migration gesunken

Wiesbaden - Im Jahr 2015 ist das Durchschnittsalter erstmals seit der Wiedervereinigung gesunken. Das durchschnittliche Alter betrug laut Statistischem Bundesamt Ende des Jahres 44 Jahre und drei Monate. Das ist ein Monat weniger als im Vorjahr. Der Zuwachs um 978 000 Menschen und die "Verjüngung" der Bevölkerung ist auf Migration und die Aufnahme von Flüchtlingen zurückzuführen: Während die deutsche Bevölkerung weiter alterte und ein durchschnittliches Alter von 45 Jahren erreichte, betrug der Altersdurchschnitt der Menschen ohne deutschen Pass 37 Jahre und fünf Monate.

10:56 Junge zu Tode misshandelt - Lebenslange Haft für Stiefvater

Mönchengladbach - Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod des kleinen Luca in Viersen ist der Stiefvater zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er habe den Jungen im Oktober 2016 durch Schläge oder Tritte innerlich sehr schwer verletzt und ihn wohl am Ende erwürgt, stellte der Vorsitzende Richter Lothar Beckers am Landgericht Mönchengladbach fest. Was der Mann genau mit dem Kind gemacht habe, stehe nur lückenhaft fest. Die Tat komme einem grausamen Mord gleich. Das Gericht verurteilte ihn aber wegen Totschlags.

10:53 Wegen Brexit haben sich viele Briten einbürgern lassen

Wiesbaden - Der geplante Ausstieg der Briten aus der EU macht sich auch bei den Einbürgerungen bemerkbar: Im vergangenen Jahr haben sich so viele Briten wie nie zuvor für einen deutschen Pass entschieden. Wie das Statistische Bundesamt berichtet, ließen sich 2865 Briten einbürgern. Das seien 2200 mehr als im Jahr zuvor. Das entspricht einem Anstieg um 361 Prozent. Mit insgesamt 110 400 Einbürgerungen stieg die Zahl der neuen Deutschen um 2,9 Prozent. Die größte Gruppe stellten die 16 290 Türken. Im Vergleich zum Vorjahr ging ihre Zahl aber um 16,9 Prozent zurück.

10:53 Politiker-Ranking: Schulz rutscht ab, Merkel legt zu

Berlin - SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz verliert in der Gunst der Bürger gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel an Boden. Im aktuellen Politiker-Ranking von Forsa im Auftrag des "stern" ist Schulz nur noch auf Platz fünf. Merkel liegt mit 68 von 100 möglichen Vertrauenspunkten weiterhin an der Spitze. Dahinter folgen mit Finanzminister Wolfgang Schäuble und Innenminister Thomas de Maizière zwei weitere Unionspolitiker. Außenminister Sigmar Gabriel liegt ebenfalls vor seinem SPD-Kollegen Schulz.

10:47 Mehrere Verletzte bei Schüssen an S-Bahnhof nahe München

Unterföhring - Bei Schüssen am S-Bahnhof in Unterföhring sind mehrere Menschen verletzt worden, darunter zwei Passanten und eine Polizistin. Auch der Täter wurde angeschossen und konnte festgenommen werden. Die Polizei hat keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Eine Streife war wegen eines Streits zum Bahnhof gerufen worden. Einer der Streithähne versuchte, den Polizisten ins Gleisbett zu schubsen. Das konnte dieser zwar verhindern, der Täter gelangte aber an die Waffe des Mannes - und schoss damit dessen Kollegin in den Kopf. Die Frau schwebt in Lebensgefahr.