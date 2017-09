USA Trumps Republikaner vor erneuter Niederlage bei Gesundheitsreform

04:00 "Bild": Vergrößerter Bundestag kostet pro Jahr gut 50 Millionen mehr

03:45 Trumps Republikaner vor erneuter Niederlage bei Gesundheitsreform

Washington - Wegen zu großen Widerstands in den eigenen Reihen steuern die Republikaner von US-Präsident Donald Trump bei ihrer Gesundheitsreform erneut auf ein Debakel zu. Für einen Gesetzentwurf, der die Krankenversorgung "Obamacare" abschaffen und durch ein neues System ersetzen soll, bekommen die Konservativen offensichtlich keine Mehrheit zusammen. Die republikanische US-Senatorin Susan Collins erklärte, sie könne die Pläne nicht mittragen. Damit stieg die Zahl der republikanischen Abweichler auf drei. Es ist unklar, ob es so überhaupt zu einer Abstimmung kommen wird.

03:43 US-Außenministerium "enttäuscht" über Kurden-Referendum

03:09 Prinz Harry und Meghan Markle nebeneinander bei "Invictus Games"

Toronto - Der britische Prinz Harry und seine Freundin Meghan Markle haben sich in Kanada zusammen bei den "Invictus Games" gezeigt. Das Paar schaute sich in Toronto bei dem Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen ein Rollstuhltennis-Spiel an. Schon am Vortag waren beide bei der Veranstaltung - saßen da allerdings noch weit auseinander. Dennoch werteten britische Medien den Auftritt schon als "Meilenstein in der Beziehung". Nun zeigten sich der Prinz und die US-Schauspielerin fröhlich tuschelnd direkt nebeneinander.