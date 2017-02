15:09 Hohe Haftstrafe für NPD-Politiker nach Brandanschlag

Potsdam - Wegen des Brandanschlags auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft in Nauen hat das Landgericht Potsdam den NPD-Politiker Maik Schneider zu acht Jahren Haft verurteilt. Zusätzlich erhielt der 29-Jährige eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten für andere rechtsextreme Delikte. Einen weiteren Neonazi verurteilte die Staatsschutzkammer als Mittäter zu sieben Jahren Gefängnis. Bei dem Brandanschlag war im August 2015 die Sporthalle eines Oberstufenzentrums im havelländischen Nauen komplett niedergebrannt. Verletzt wurde niemand.

14:19 Detonation in Maschinenraum von französischem Atomkraftwerk

Flamanville - Ein Brand im Maschinenraum des französischen Atomkraftwerks Flamanville am Ärmelkanal hat eine Detonation ausgelöst. Es bestehe kein Strahlenrisiko für die Bevölkerung, sagte eine Sprecherin der zuständigen Präfektur der dpa. Der Kraftwerksbetreiber EDF teilte mit, dass der Brand am Vormittag im nicht-nuklearen Teil der Anlage ausgebrochen sei. Das Feuer sei von den Beschäftigen des Kraftwerks sofort gelöscht worden. "Keine Opfer und keine Auswirkungen für Sicherheit und Umwelt", schrieb das Unternehmen auf Twitter.

14:17 Twitter profitiert nicht von Trumps Online-Wahlkampf

San Francisco - Twitter hat im vergangenen Quartal nicht von der Aufmerksamkeit für den US-Wahlkampf und den Tweets von Donald Trump profitieren können. Das Wachstum bei Nutzerzahlen und Umsatz verlangsamte sich sogar, der Verlust nahm deutlich zu. Die Aktie fiel vorbörslich um mehr als elf Prozent. Analyst Richard Kramer von Arete Research vermutet, dass Trump schlecht für das Twitter-Geschäft sein könnte. Seine Tweets sorgten möglicherweise für so viele Konflikte, dass sie Werbekunden abschreckten.

14:13 Bundesregierung: Nachbesserungen bei Elbvertiefung schnell angehen

Berlin - Die Bundesregierung hat eine rasche Umsetzung des Gerichtsurteils zur Elbvertiefung angemahnt. Die Elbvertiefung sei ein ganz zentrales Infrastrukturprojekt, damit der Hamburger Hafen auch in Zukunft im internationalen Wettbewerb bestehen könne, sagte der maritime Koordinator der Regierung, Wirtschaftsstaatssekretär Uwe Beckmeyer. Als Exportnation sei Deutschland auf verlässliche Hafeninfrastrukturen mehr denn je angewiesen. Die Pläne für die umstrittene Elbvertiefung müssen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgericht überarbeitet werden.

13:59 Doping-Razzia vor Biathlon-WM - Kasachen starten

Hochfilzen - Das unter Dopingverdacht stehend kasaschische Biathlon-Team wird im ersten WM-Rennen heute dabei sein. Das kündigte der Biathlon-Weltverbandes IBU in Hochfilzen an. Man vertraue voll auf die Ermittlungen der Behörden, denn bisher wisse man nicht, ob es sich um verbotene Substanzen oder verbotene Methoden handele. Erst dann könne man Maßnahmen treffen. Kurz vor dem Start der Biathlon-WM hatte die österreichische Polizei eine Doping-Razzia in den Teamunterkünften der Kasachen durchgeführt.