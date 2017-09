USA Twitter testet doppelt so lange Tweets

00:43 Seehofer diskutiert mit bayerischer CSU-Landtagsfraktion über Pleite

München - Nach schweren Gesprächen mit Parteivorstand und Berliner Landesgruppe will CSU-Chef Horst Seehofer heute auch mit der bayerischen Landtagsfraktion über die Pleite bei der Bundestagswahl diskutieren. Vor dem Treffen im bayerischen Landtag hatten mehrere Mitglieder der 101-köpfigen Fraktion Seehofers Rücktritt gefordert, ihrer Meinung nach sollte Finanzminister Markus Söder den Parteivorsitz übernehmen. Seehofer selbst hatte mehrfach einen Rücktritt ausgeschlossen und den Parteitag im November zum einzigen Ort für Personaldiskussionen auserkoren.

00:43 Twitter testet doppelt so lange Tweets

San Francisco - Twitter probiert doppelt so lange Tweets aus. Der Kurznachrichtendienst zeigte sich in einem Blogeintrag schon vorab zuversichtlich, dass die Aufstockung von 140 auf 280 Zeichen einen positiven Effekt haben werde. Dennoch wolle Twitter die Änderung "mit einer kleinen Gruppe" von Nutzern testen, "bevor wir die Entscheidung treffen, sie für alle verfügbar zu machen". Die Beschränkung auf 140 Text-Zeichen geht darauf zurück, dass Twitter beim Start vor über zehn Jahren noch auf Basis von SMS-Nachrichten aufgebaut war.

00:40 FC Bayern vor großer Champions-League-Prüfung in Paris

Paris - Der FC Bayern München steht vor einer ersten großen Standortbestimmung in dieser Fußballsaison. Am zweiten Spieltag der Champions League geht es für den deutschen Meister gegen Paris St. Germain um Platz eins in Gruppe B. Gastgeber Paris hat vor dieser Saison seinen Kader für viel Geld aufgebessert. Unter anderem kam der Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro als Rekordeinkauf vom FC Barcelona. Zum Auftakt der Gruppenphase hatte Paris bei Celtic Glasgow mit 5:0 gewonnen. Die Bayern besiegten den RSC Anderlecht 3:0.