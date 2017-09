USA Überflutungen im Bankenviertel von Miami nach Hurrikan "Irma"

Nachrichten-Ticker

07:28 Überflutungen im Bankenviertel von Miami nach Hurrikan "Irma"

Miami - Hurrikan "Irma" hat Überflutungen in der Innenstadt von Miami ausgelöst. Wassermassen wälzen sich durch die Straßen der Altastadt und durch das Bankenviertel, berichtet die ortsansässige Zeitung "Miami Herald". Auf zahlreichen Bildern und Videos ist zu sehen, dass heftige Stürme das Wasser in die Stadt drücken und große Straßen zu reißenden Flüssen machen. Hurrikan "Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Daher bringt der riesengroße Wirbel auf seiner "rechten" Seite, also an der Ostküste, erste Überflutungen.

07:27 Schießerei beim Football-Abend in Texas mit acht Toten

Plano - Bei einer Schießerei auf einer Football-Party im US-Bundesstaat Texas sind mindestens acht Menschen getötet worden. Der Täter drang offenbar - nach einem Streit mit einem der Partygäste - bewaffnet in ein Einfamilienhaus in einem Vorort von Dallas ein, wie der Sender CBS berichtete. Dort erschoss er sieben Menschen. Ein alarmierter Polizist erschoss daraufhin den Angreifer. Weitere zwei Menschen wurden bei der Schießerei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Polizisten seien nicht verletzt worden, hieß es.

06:26 Herrmann für Ende der EU-Beitrittsgespräche mit Türkei

Berlin - Nach der "Reisewarnung" der Türkei für Deutschland hat sich der CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann für einen sofortigen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit dem Land ausgesprochen. Das könne doch kein vernünftiger Mensch mehr ernst nehmen, sagte der bayerische Innenminister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Was die EU-Beitrittsverhandlungen angeht, sei die rote Linie doch längst überschritten. Er halte es daher auch für absolut konsequent, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei jetzt zu beenden.

06:25 "Irma" zieht Floridas Halbinsel aufwärts

Tampa - Hurrikan "Irma" zieht mit heftigem Sturm und starkem Regen über das Festland des US-Bundesstaats Florida. An der Grenze zum Auge des Wirbelsturms werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 155 Stundenkilometern gemessen, teilte das US-Hurrikanzentrum mit. Das Auge bewegt sich langsam nordwärts und wird voraussichtlich zwischen den beiden Großstädten Tampa und Orlando hindurchziehen. In einem Landkreis an der Golfküste Floridas wurden die Polizisten in ihre Wachen zurückgerufen, um nicht selbst verletzt zu werden.

04:54 Mord an Freiburger Studentin: Hussein K. will aussagen

Freiburg - Im Freiburger Prozess um den Sexualmord an der 19-jährigen Studentin Maria L. wird heute mit Spannung der zweite Verhandlungstag erwartet. Der junge Flüchtling Hussein K. will zum Tatvorwurf aussagen - er soll die junge Frau misshandelt, vergewaltigt und getötet haben. Ob er gesteht, ist offen. Das Opfer Maria L. war im Oktober in Freiburg vom Rad gezerrt und vergewaltigt worden. Dann ließ der Täter die bewusstlose Frau im seichten Wasser eines Flusses zurück, wo sie ertrank. Ein am Tatort entdecktes Haar sowie an der Leiche gefundene DNA konnten dem Angeklagten zugeordnet werden.