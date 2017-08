USA UN-Generalsekretär: Rassismus überall entgegentreten

New York - Nach den gewaltsamen Ausschreitungen bei einer Rassisten-Kundgebung in Charlottesville hat UN-Generalsekretär António Guterres rassistische Gewalt verurteilt. "Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie vergiften unsere Gesellschaften", schrieb er auf Twitter. "Wir müssen ihnen entgegentreten. Jedes Mal. Überall." Die umstrittenen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump, der beiden Seiten die Schuld an der Gewalt gegeben hatte, könne er nicht kommentieren.