USA US-Kongressabgeordneter bei Schüssen in Virginia verletzt

Nachrichten-Ticker

17:09 Augenzeugen: Verzweifelte Eltern warfen Kinder aus Hochhaus

London - Eltern sollen in ihrer Verzweiflung Kinder aus dem brennenden Hochhaus in London geworfen haben, darunter auch ein Baby. Eine Mutter habe ihren Säugling aus dem "neunten oder zehnten Stock" geworfen, sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur PA. Die Frau habe von einem halb geöffneten Fenster aus mit Gesten angedeutet, dass sie das Kind herunterwerfen wolle. Daraufhin sei ein Mann in Richtung des Fensters gerannt und habe das Baby aufgefangen. Was später aus der Familie wurde, ist bislang nicht bekannt.

16:53 US-Kongressabgeordneter bei Schüssen in Virginia verletzt

Alexandria - In den USA sind bei Schüssen auf Politiker an einem Baseball-Spielfeld nahe der Hauptstadt Washington mindestens fünf Menschen verletzt worden, darunter der hochrangige republikanische Abgeordnete Steve Scalise. Er wurde in die Hüfte getroffen, nach Angaben seines Büros ist er in stabilem Zustand. Der Schütze wurde festgenommen. Angaben zu seiner Identität gibt es noch nicht. Der Mann soll allein gehandelt haben. Warum er anfing zu schießen, ist unklar.

16:47 Schütze von Unterföhring in geschlossener Psychiatrie

München - Der Schütze vom S-Bahnhof in Unterföhring ist in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht worden. Gegen ihn war zunächst Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt worden. Aufgrund seines Zustandes sei nun ein Unterbringungsbefehl erlassen worden, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei. Die Ermittlungen gegen ihn laufen weiter. Der 37-Jährige hatte gestern einem Polizisten die Pistole entrissen und dessen Kollegin in den Kopf geschossen. Die 26-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Auch zwei Passanten wurden verletzt.

16:14 München heizt Streit über Diesel-Fahrverbote weiter an

München - Mit Überlegungen für Diesel-Fahrverbote heizt München den Streit über einen schärferen Kampf gegen die Luftverschmutzung in deutschen Städten weiter an. Oberbürgermeister Dieter Reiter sagte, dass man über Zufahrtsbeschränkungen für Dieselautos nachdenken müsse - wenn es keine andere Lösung gebe, und er kenne gerade keine. Die Bundesregierung sieht wegen zu hoher Emissionen Handlungsbedarf, ist aber uneins über mögliche kommunale Fahrverbote. Wirtschaftsverbände wandten sich gegen großflächige Beschränkungen.

16:00 Künast zu Facebook-Löschteams: "Spät dran, aber immerhin"

Berlin - Facebook hat der Grünen-Bundestagsabgeordneten Renate Künast als erster Politikerin Zugang zu seinen Löschteams in Berlin gewährt. Kritik wirke, und öffentliche Auseinandersetzung wirke, sagte Künast. Das habe bei Facebook dazu geführt, dass das Online-Netzwerk mehr Druck wahrgenommen und tatsächlich auch mehr Personal eingestellt habe. Facebook sei spät dran, aber immerhin. In Medienberichten waren zuvor harte Arbeitsbedingungen ohne nötige psychologische Betreuung angeprangert worden.