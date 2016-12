New York - Hollywood ist erschüttert: Nur einen Tag nach ihrer Tochter Carrie Fisher ist die US-Schauspielerin Debbie Reynolds im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichteten die US-Internetportale "TMZ" und "Variety" unter Berufung auf ihren Sohn Todd. "Sie ist mit Carrie zusammen", sagte Todd Fisher "TMZ". Laut dem Branchenportal war Reynolds am Nachmittag mit Verdacht auf Herzversagen in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem aus dem Hause ihres Sohnes in Beverly Hills der Notruf gewählt worden war. Zuvor habe Todd Fisher mit seiner Mutter über die Beerdigung von Carrie Fisher gesprochen.