Nachrichten-Ticker

02:56 Pariser Terrorverdächtiger weist Vorwürfe zurück

Paris - Der beim Louvre in Paris niedergeschossene Terrorverdächtige hat gegenüber den Ermittlern bestritten, dass er eine Militärpatrouille angreifen wollte. Der 29-jährige Ägypter erklärte, dass er eine symbolische Aktion gegen Frankreich beabsichtigt habe, wie der dpa aus Ermittlerkreisen bestätigt wurde. Der Mann sagte demnach, dass er Kunstwerke mit Spraydosen beschmieren wollte, die in seinem Rucksack gefunden worden waren. Nach früheren Angaben der Pariser Staatsanwaltschaft hatte der Mann sich mit einer Machete in jeder Hand auf eine Militärpatrouille gestürzt und dabei "Allahu akbar" gerufen. Er verletzte einen der Soldaten leicht.

02:04 US-Senat bestätigt neuen US-Justizminister Sessions

Washington - Der US-Senat hat Jeff Sessions als neuen Justizminister bestätigt. Für den Kandidaten von Präsident Donald Trump stimmten 52 Senatoren bei 47 Gegenstimmen. Der 70-jährige,als erzkonservativer Hardliner bekannt, war in der Vergangenheit ins Kreuzfeuer geraten, weil er Vorwürfe nicht entkräften konnte, rassistische Äußerungen gemacht zu haben. Er war einer der ersten US-Senatoren, die sich für Trump als Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner ausgesprochen hatten.

01:58 Terrorführer al-Masri bei US-Luftschlag getötet

Washington - Die US-Streitkräfte haben in Syrien bei zwei Luftschlägen elf Mitglieder des Terrornetzwerkes Al-Kaida getötet. Das teilte das Pentagon in Washington mit. Unter den Getöteten sei mit Abu Hani al-Masri auch ein hochrangiger Terroranführer, der enge Kontakte zur Führungsspitze der Al-Kaida und früher auch zu Terrorfürst Osama bin Laden unterhalten hatte. Die Luftschläge dämmten die Schlagkraft von Al-Kaida bedeutend ein, hieß es vom Pentagon. Die USA würden mit ihrer Strategie, Al-Kaida in Syrien anzugreifen, fortfahren.

01:26 Zwei Menschen stürzen aus Geschäftshaus in Hamburg

Hamburg - Tödlicher Sturz in die Tiefe: Ein Mann und eine Frau sind am Abend in Hamburg aus dem Fenster eines Geschäftsgebäudes gestürzt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, die Frau kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden waren aus dem zweiten Stock des Hauses in einen Innenhof im Stadtteil Ottensen gefallen. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

00:53 FC Bayern im Pokal-Viertelfinale gegen Schalke

Berlin - Titelverteidiger FC Bayern München trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den FC Schalke 04. Das ergab die Auslosung, die in der Nacht von Sänger Mark Forster vollzogen wurde. In einem weiteren Duell zweier Bundesligisten trifft der Hamburger SV auf Borussia Mönchengladbach. Die Sportfreunde Lotte als einziger Drittligist bekommen es mit Borussia Dortmund zu tun. Eintracht Frankfurt empfängt Zweitligist Arminia Bielefeld. Die Partien werden am 28. Februar und 1. März ausgetragen, das Halbfinale am 25./26. April. Das Finale findet am 27. Mai im Berliner Olympiastadion statt.