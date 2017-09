USA US-Senat stimmt Militärausgaben in Höhe von 700 Milliarden zu

Nachrichten-Ticker

02:03 Wirbelsturm "Maria" gewinnt an Kraft - Kategorie 5 erreicht

Miami - Der Tropensturm "Maria" hat auf seinem Weg in die Karibik weiter an Stärke gewonnen. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Sturm am Abend zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 herauf. Es wurden demnach Windstärken von bis zu 260 Kilometern pro Stunde gemessen. "Maria" war erst wenige Stunden zuvor auf 4 hochgestuft worden. Der Sturm steuert auf mehrere Karibikinseln zu. Nach der derzeitigen Prognose dürfte "Maria" einen ähnlichen Kurs wie "Irma" einschlagen. Der Rekord-Hurrikan hatte vor rund zwei Wochen in der Karibik und in Florida erhebliche Verwüstungen angerichtet.

02:01 Trump hält erstmals Rede bei UN-Generaldebatte

New York - US-Präsident Donald Trump hält heute seine erste Rede bei der Generaldebatte der Vereinten Nationen. In der mit Spannung erwarteten Ansprache in der UN-Vollversammlung will Trump sich seiner UN-Botschafterin Nikki Haley zufolge auch zur Reform der Weltorganisation äußern. Die USA zahlen den mit Abstand größten Teil des Budgets für die 16 weltweiten Friedensmissionen sowie zum regulären UN-Budget. Gestern hatte Trump seinen ersten UN-Auftritt bereits bei einem hochrangigen Treffen zur Reform.

01:59 Deutsche in beliebtem Park in Rom überfallen und gefesselt

Rom - Eine 57-jährige Deutsche ist in einem beliebten Park im Herzen von Rom überfallen und anschließend gefesselt worden. Ein Taxifahrer habe die Frau letzte Nacht im Park Villa Borghese gefunden. Sie sei nackt und ihre Hände seien mit einem Band fixiert gewesen, teilte die Polizei mit. Die Frau habe erklärt, von einem jungen Mann vergewaltigt worden zu sein. Er habe ihr außerdem 40 Euro gestohlen. In den vergangenen Wochen hatten sich Meldungen über Vergewaltigungen von Touristen in Italien gehäuft.

01:48 Zwei deutsche Angler tot in Frankreich geborgen

Metz - Die Leichen zweier deutscher Angler sind im Nordosten Frankreichs aus einem Teich geborgen worden. Die beiden 32 und 27 Jahre alten Männer wurden in dem Gewässer im Département Moselle gefunden, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Polizei berichtete. Ihre Familien hatten die beiden 32 und 27 Jahre alten Männer demnach bereits am vergangenen Mittwoch vermisst gemeldet. Am Samstag fanden die Ermittler dann ein verlassenes Zelt sowie einen Hund in der Nähe des Teiches. Gestern entdeckten sie die Leichen der Männer.

01:46 Schulz attackiert Merkel in Renten- und Mietpolitik

Lübeck - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz ist in der Renten- und Mietpolitik auf Konfrontation zu Angela Merkel und zur Union gegangen. Die Regierungschefin sehe beim Thema Renten keinen Handlungsbedarf und fahre in der Mietpolitik einen falschen Kurs, sagte er in der ARD-Sendung "Wahlarena". "Wir wollen eine Solidarrente, die mindestens zehn Prozent oberhalb der Grundsicherung liegt." Außerdem wolle die SPD die Mietpreisbremse verschärfen. Schulz versprach, im Fall eines Wahlsiegs einen "Neustart in der Pflege" und die Musterfeststellungsklage auf den Weg zu bringen.