Peking - US-Unternehmen in China haben Donald Trump vor einem Handelskrieg mit Peking gewarnt, falls der designierte US-Präsident seine angedrohten Sanktionen tatsächlich umsetzen sollte. Chinas Regierung bereite Schritte vor, "​um Vergeltung zu üben"​, sagte Lester Ross von der amerikanischen Handelskammer in Peking anlässlich der Präsentation einer Studie zur Stimmung von US-Unternehmen in China. Peking stünde "​nicht ohne Arsenal"​ da, um auf Aktionen der USA zu reagieren. Trump hatte China "Währungsmanipulator" genannt und einen hohen Strafzoll auf Einfuhren aus China angekündigt.