06:27 Tiger tötet Waldarbeiter auf Insel Sumatra

Jakarta - Auf der indonesischen Insel Sumatra hat ein Tiger einen Waldarbeiter getötet. Der 25-Jährige wurde angegriffen, als er Palmblätter ernten wollte. Nach Angaben der Polizei verblutete er nach Bissen in den Nacken und in die Beine, wie das Nachrichtenportal Viva berichtete. Die Sumatra-Tiger kommen nur auf der gleichnamigen Insel vor. Sie gehören zu den besonders gefährdeten Tierarten. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF gibt es heute davon nur noch etwa 400 Exemplare.

06:24 Geheimdienste haben angeblich kompromittierendes Material über Trump

05:00 Bundesregierung uneins über Umgang mit Wölfen

Berlin - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist Forderungen entgegengetreten, Wölfe in Deutschland in begrenzter Zahl zum Abschuss freizugeben. Hendricks reagierte unter anderem auf eine Äußerung von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Er hatte sich für eine "begrenzte Abschussfreigabe" ausgesprochen. Lange Zeit gab es keine Wölfe in Deutschland. Nun steigt ihre Zahl wieder. Darüber, ob die Tiere geschossen werden dürfen, streiten Tierhalter, Jäger und Tierschützer.