13:03 Lufthansa-Vorstand droht Piloten mit neuer Gesellschaft

Frankfurt/Main - Die Lufthansa hat ihre Piloten vor den Konsequenzen eines zu hohen Tarifabschlusses infolge der laufenden Schlichtung gewarnt. Man müsse dann darüber nachdenken, anstehende Investitionen nicht mehr in die Lufthansa-Kerngesellschaft zu lenken, sagte Vorstandsmitglied Hohmeister der Deutschen Presse-Agentur. Neue Flugzeuge könnten unter Umständen künftig nicht mehr in ein System kommen, das seine Wettbewerbsfähigkeit verloren habe. Am Dienstag endet die Schlichtung im Tarifkonflikt um die Gehälter von rund 5400 Piloten der Gesellschaften Lufthansa Classic, Cargo und Germanwings.

13:01 Konzentration in Fernbusmarkt steigt weiter - Streckenabbau

Berlin - Auf dem umkämpften deutschen Fernbusmarkt nimmt die Konzentration immer mehr zu - zulasten der Vielfalt der Verbindungen. Wie das Berliner Marktforschungsinstitut Iges berichtet, kommt der mit Abstand größte Anbieter Flixbus inzwischen auf einen Marktanteil von 90 Prozent, wenn man die Fahrplan-Kilometer zugrunde legt. Weil der Ertragsdruck in der Branche steige, würden die Unternehmen ihr Streckenangebot zusehends straffen, hieß es. So sei die Zahl der Linien innerhalb Deutschlands bis Anfang 2017 um 23 Prozent gesunken.

12:11 CSU-Chef Seehofer wegen Trump-Lobs in der Kritik

12:09 Merkel und Seehofer treffen sich zu Vier-Augen-Gespräch

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer treffen sich am Nachmittag im Kanzleramt zu einem Vier-Augen-Gespräch. Dabei soll es um die Vorbereitung des lange geplanten, dann aber von der CSU zur Disposition gestellten und erst kürzlich bestätigten Versöhnungstreffen am 5. und 6. Februar gehen. Trotz der anhaltenden Differenzen in der Flüchtlingspolitik hatte Seehofer vor dem Treffen in der "Bild am Sonntag" erstmals klar gesagt: "Angela Merkel wird die gemeinsame Kanzlerkandidatin sein."