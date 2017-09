23:14 Auch Hoffenheim verliert - Pleitenserie der deutschen Clubs perfekt

Rasgrad - Auch 1899 Hoffenheim hat die Pleitenserie der Bundesliga-Clubs am zweiten Europacup-Spieltag nicht stoppen können. Das Team verlor in der Europa League beim bulgarischen Meister Ludogorez Rasgrad 1:2. Damit verloren alle sechs deutsche Clubs ihre Europacup-Spiele. Hertha BSC hatte zuvor beim schwedischen Erstligisten Östersunds FK überraschend mit 0:1 verloren. Der 1. FC Köln unterlag zu Hause gegen Roter Stern Belgrad ebenfalls 0:1.

22:48 Trump telefoniert mit Merkel nach Wahlsieg

Washington - Nach dem Wahlsieg von Angela Merkel bei der Bundestagswahl hat US-Präsident Donald Trump mit der Bundeskanzlerin telefoniert. Das sagte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in Washington. Die Gründe für die lange Frist nach dem Ergebnis vom Sonntag sind unklar. Andere Staats- und Regierungschefs gratulierten der Kanzlerin bereits zu Beginn der Woche. Das Weiße Haus hatte am Montag erklärt, man arbeite an der Logistik für ein Telefonat.