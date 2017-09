USA Wieder Proteste nach Polizisten-Freispruch in St. Louis

Nachrichten-Ticker

03:46 Nach U-Bahn-Anschlag: Großbritannien rätselt über die Täter

London - Auch nach der Rücknahme der höchsten Terrorwarnstufe werden die Ermittlungen zum Londoner U-Bahn-Anschlag mit Hochdruck fortgesetzt. Das sagte der britische Terror-Chefermittler, Mark Rowley in London. Auch die erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften werde zu Beginn der Woche noch aufrechterhalten. Zwei Verdächtige waren im Zusammenhang mit dem Anschlag mit 30 Verletzten festgenommen worden. Ein 21-Jähriger war am späten Samstagabend im Westen der britischen Hauptstadt in Gewahrsam genommen worden. Zuvor hatte die Polizei einen 18-jährigen Mann am Hafen von Dover gestellt.

03:46 Todesfälle im Seniorenheim - Mordprozess beginnt

Frankenthal - Drei Mitarbeiter eines Seniorenheims im pfälzischen Lambrecht sollen mindestens zwei Patientinnen ermordet haben - aus Langeweile und Machtgier. Auch ein Mordversuch, mehrere Misshandlungen und ein Fall des schweren sexuellen Missbrauchs einer hilflosen Patientin werden den drei Tatverdächtigen zur Last gelegt. Heute beginnt vor dem Landgericht Frankenthal in Rheinland-Pfalz der Prozess gegen eine 27-jährige Frau und zwei 24 und 48 Jahre alte mutmaßliche Komplizen. Missbrauch und Misshandlungen sollen die Angeklagten per Smartphone gefilmt und fotografiert haben.

02:54 Bankkunden sollen Mann nicht geholfen haben - Prozessbeginn

Essen - Knapp ein Jahr nach dem tödlichen Zusammenbruch eines alten Mannes in einer Essener Bankfiliale müssen sich heute drei Bankkunden vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen unterlassene Hilfeleistung vor. Das Gericht geht davon aus, dass der Prozess nur einen Tag dauern wird. Eine Überwachungskamera im Vorraum der Bank hatte den Fall dokumentiert. Auf dem Weg zum Bankautomaten stiegen vier Menschen über einen zusammengebrochenen 83-Jährigen hinweg oder machten einen großen Bogen um ihn. Dann verließen sie die Bankfiliale wieder - ohne zu helfen.

02:51 Emmys starten mit Auszeichnung für John Lithgow

Los Angeles - Der US-Schauspieler John Lithgow ist zum Auftakt der Verleihung der US-Fernsehpreise Emmys als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Lithgow bekam den Preis in Los Angeles für seine Rolle in der TV-Serie "The Crown", die vom Leben der jungen britischen Königin Elizabeth II. handelt und bei Netflix zu sehen ist. "Das ist fantastisch, ich fühle mich so glücklich, dass ich gewonnen habe", sagte Lithgow. Die Emmys, die als wichtigste Fernsehpreise der Welt gelten, werden zum 69. Mal verliehen.

02:22 Unwetter in Rumänien - Mindestens acht Tote

Bukarest - Bei einem kurzen, aber schweren Unwetter im Westen Rumäniens sind gestern mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten liegt nach unterschiedlichen Medienberichten zwischen 60 und 80. In der Region Timisoara wurden Bäume entwurzelt, Gebäude beschädigt und Autos umgeworfen. In vielen Orten fiel die Stromversorgung aus, auch der Bahnverkehr wurde zeitweilig unterbrochen.