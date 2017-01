Nachrichten-Ticker

08:16 Nach Fahndung wegen Kindesmissbrauch Verdächtiger gefasst

Frankfurt/Main - Rascher Erfolg einer öffentlichen Fahndung: Ermittler haben einen Mann festgenommen, der ein Mädchen sexuell missbraucht und Fotos von der Tat im Internet verbreitet haben soll. Der 27-jährige Verdächtige wurde am Abend im oberbayerischen Landkreis Traunstein verhaftet, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Bei der Durchsuchung der Wohnung sei weiteres Beweismaterial sichergestellt worden. Aufgrund der öffentlichen Fahndung seien beim BKA zahlreiche Hinweise eingegangen.

07:28 Kabinettsumbildung nach Gabriels Rückzug

Berlin - Stühlerücken im Bundeskabinett: Der Vizekanzler und bisherige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel löst heute Frank-Walter Steinmeier als Außenminister ab. Wirtschaftsministerin wird die Parlamentarische Staatssekretärin und frühere Justizministerin Brigitte Zypries. Steinmeier scheidet aus dem Kabinett aus, weil er im Februar als Kandidat der großen Koalition bei der Bundespräsidentenwahl antritt. Seine Wahl gilt als sicher. Mit Gabriel wandert das Amt des Vizekanzlers zurück ins Auswärtige Amt.

07:25 Baldiges Gespräch von Trump und Putin geplant

Washington - US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin wollen am Samstag telefonieren. Das meldete der Sender CNN unter Berufung auf Regierungskreise. Er beabsichtige, "bald" mit Putin zu sprechen, sagte Trump in einem Interview des konservativen Senders Fox News. Trump hatte angekündigt, er wolle die Beziehungen zu Russland verbessern. Er kenne Putin zwar nicht, aber wenn die USA und Russland sich gut verstehen würden, wäre es für beide Staaten gut. Man arbeite zusammen und mache den IS fertig, schlug er vor.

06:29 Österreichs Regierung am Scheideweg

Wien - Die Zukunft der rot-schwarzen Koalition in Österreich steht weiter auf der Kippe. Ob das Regierungsbündnis gerettet werden könne, sei völlig offen, meinte Bundeskanzler Christian Kern am frühen Morgen. Nach rund acht Stunden waren die Sondierungsrunden mit mehreren Ministern aus sozialdemokratischer SPÖ und konservativer ÖVP unterbrochen worden. Es habe in einigen Punkten Fortschritte gegeben, in anderen Punkten keine Fortschritte, sagte der 51-jährige Regierungschef. Ziel sei es, am Ende ein konkretes Papier zu haben.

06:27 Premierministerin May zu Gast im Weißen Haus

Washington - Als erster ausländischer Staatsgast kommt Großbritanniens Premierministerin Theresa May heute mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus zusammen. Vor dem Treffen warb sie für ein bilaterales Freihandelsabkommen. Trump hatte deutlich gemacht, dass er von multilateralen Handelsabkommen nichts hält und lieber auf zwischenstaatlicher Ebene verhandeln will. May forderte die neue US-Regierung zur Kooperation auf. Amerika sei durch Trumps Wahlsieg stärker geworden. Dennoch dürfe sich das Land nicht isolieren.