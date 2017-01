13:54 Baby-Elefant aus dem Kölner Zoo wiegt gerade einmal 100 Kilo

Köln - 100 Kilo schwer, gesund und putzmunter - der Kölner Zoo freut sich über den ersten Elefanten-Nachwuchs in diesem Jahr. Der kleine Bulle, Sohn von Elefantendame Maha Kumari, wurde in der Nacht geboren. "Das läuft hier ganz natürlich im Herdenverband ab", sagte ein Zoo-Sprecher. Das Besondere: Auch die Mutter des Neugeborenen ist im Kölner Zoo zur Welt gekommen. "Das zeigt, dass unser Zuchtprinzip erfolgreich ist", sagte der Sprecher. Eines Tages wird der Dickhäuter bis zu fünf Tonnen wiegen.

12:48 Polizei fahndet nach sexuellen Übergriffen mit Foto

Karlsruhe - Mit einem Foto sucht die Polizei in Karlsruhe nach einem Serientäter, der fünf Frauen sexuell bedrängt haben soll. Das Bild stammt vom 21. Januar aus der Überwachungskamera einer Straßenbahn. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Mann für alle fünf Angriffe verantwortlich ist. Vier Taten ereigneten sich im Januar. Die Frauen konnten sich losreißen und weglaufen. Ein weiteres Opfer zeigte nach Bekanntwerden der Fälle eine ähnliche Tat von Anfang Dezember an.

12:45 Sechs Jahre Haft für 16-Jährige nach IS-Attacke auf Polizisten

Celle - Die 16-jährige Safia S. ist als erste IS-Sympathisantin wegen einer Terrorattacke in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht Celle verhängte eine Strafe von sechs Jahren. Die Schülerin hatte vor knapp einem Jahr in Hannover einen Polizisten mit einem Messer schwer verletzt. Die Tat diente aus Sicht des Gerichts der Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat. Der Verteidiger von Sofia S. kündigten nach der Urteilsverkündung den Gang in die Revision an.