Wallingford - Im US-Staat Connecticut sollen einem Medienbericht zufolge an einer Konzerthalle zwei Menschen erschossen worden sein. Insgesamt seien am Abend mindestens drei Menschen angeschossen worden, meldeten die Zeitung "The Record Journal" und weitere Medien unter Berufung auf Polizeiangaben. An dem Abend war der Rapper Meek Mill aufgetreten. Die Polizei sei nach Schüssen am Oakdale-Theater in Wallingford zu Hilfe gerufen worden, hieß es weiter. Sie habe die Straßen in der Nähe abgesperrt. Zunächst war unklar, ob es Festnahmen gab.