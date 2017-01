18:20 Machtkampf zwischen Papst und Malteserorden

18:19 Rundfunkbeitrag für Zweitwohnung laut Gericht rechtens

Leipzig - Die Erhebung des Rundfunkbeitrags für eine Zweitwohnung ist rechtens. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es wies die Revisionen von acht Klägern gegen Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zurück. Die Bundesverwaltungsrichter bekräftigten ihre schon in früheren Entscheidungen geäußerte Auffassung, dass die Erhebung des Rundfunkbeitrags an die Wohnung geknüpft sein darf und nicht an den Besitz eines Rundfunkgerätes gekoppelt sein muss.

18:00 Gewerkschaft kündigt Warnstreiks bei Coca-Cola an

Berlin - Die Tarifverhandlungen für die rund 8000 Beschäftigten von Coca-Cola in Deutschland sind schon in der ersten Runde geplatzt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten brach das Treffen ab und kündigte "in den nächsten Wochen bundesweite Aktionen bis hin zu Warnstreiks" an. "Das Magerangebot von nur 1,3 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten", hieß es in einer Mitteilung in Berlin.