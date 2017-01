Nachrichten-Ticker

14:54 Schnee in den Bergen zum Wochenstart - Ab Mittwoch stürmisch

Offenbach - Die ersten Tage des Jahres 2017 werden vor allem im Süden winterlich kalt. Skifahrer können sich freuen: Endlich schneit es im höheren Bergland. Das aus Sibirien kommende Tief "Corinna" bringt Schnee, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. Wintersportler in Alpennähe können sich auf bis zu 30 Zentimeter Neuschnee freuen. In Norddeutschland kommt es morgen durch Regen- und Schneeschauer zu gefrierender Nässe. Am Mittwoch muss - abgesehen vom Südwesten - in ganz Deutschland mit stürmischen Böen gerechnet werden.

14:47 Medien: Jens Todt wird Sportdirektor beim Hamburger SV

Hamburg - Jens Todt soll nach übereinstimmenden Medienberichten neuer Sportdirektor beim Hamburger SV werden. Der 46-Jährige wechsele vom Zweitligisten Karlsruher SC und solle morgen seinen Vertrag unterschreiben, berichtet die "Hamburger Morgenpost". Die "Bild"-Zeitung meldet, KSC-Chef Ingo Wellenreuther habe die Freigabe bestätigt. Todt soll beim HSV die Nachfolge von Dietmar Beiersdorfer antreten, der seit der Trennung von Peter Knäbel als Vorstandschef auch Sportdirektor gewesen war. Beiersdorfer war im Dezember beurlaubt worden. Neuer Vorstandschef ist Heribert Bruchhagen.

13:56 Terror in der Silversternacht - Blutbad in Istanbuler Club

Istanbul - Das neue Jahr beginnt in der Türkei so bitter, wie das alte geendet hat: Mit Terror - und mit Toten. Hunderte Menschen sind im Istanbuler Club "Reina" zusammengekommen, um 2017 zu begrüßen. Doch gegen 01.15 Uhr wird aus der Party ein Blutbad. Mindestens ein Angreifer dringt in die Disco ein und schießt auf die Feiernden. Mindestens 39 Menschen sterben, darunter auch zahlreiche Ausländer. Die türkische Regierung spricht von einem einzelnen Terroristen. Die Nachrichtenagentur DHA berichtet dagegen von zwei Angreifern. Zu der Tat hat sich bisher niemand bekannt.

13:52 Falschfahrer verursacht Unfall - zwei Tote

Rheinböllen - Die Falschfahrt eines 19-Jährigen hat am Neujahrsmorgen auf der Autobahn 61 in Rheinland-Pfalz zwei Menschen das Leben gekostet. Der junge Mann fuhr kurz vor sechs Uhr aus noch ungeklärter Ursache auf falscher Seite in Richtung Mainz, als er mit seinem Wagen bei Rheinböllen auf ein anderes Fahrzeug prallte. Darin starb eine 33-Jährige Frau aus der Region Koblenz, die mit Mann und zwei Kindern auf dem Weg in den Winterurlaub war. Der Falschfahrer, der allein unterwegs war, kam ebenfalls ums Leben.

12:46 Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck

Tel Aviv - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu gerät durch Korruptionsvorwürfe zunehmend unter Druck. Der Ministerpräsident hat Vorwürfe zurückgewiesen, er habe von zwei Geschäftsmännern Vergünstigungen in großem Umfang angenommen. Israelische Medien hatten in den letzten Tagen berichtet, Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit habe gegen Netanjahu ein Ermittlungsverfahren angeordnet. Dafür gab es von der Staatsanwaltschaft noch keine offizielle Bestätigung.