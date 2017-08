Venezuela Nach US-Sanktionen: Venezuela lässt Militär aufmarschieren

Nachrichten-Ticker

04:02 Vettel startet von Platz zwei ins Belgien-Rennen

Spa-Francorchamps - Sebastian Vettel startet heute vom zweiten Platz in das Formel-1-Rennen in Spa-Francorchamps. Die Pole Position sicherte sich Vettels WM-Verfolger Lewis Hamilton. Er egalisierte mit der 68. Pole in seiner Karriere zudem den Rekord von Michael Schumacher. In der aktuellen WM-Wertung liegt der britische Mercedes-Pilot 14 Punkte hinter dem deutschen Ferrari-Star Vettel. Der hat gestern seinen Vertrag bei der Scuderia um drei Jahre bis Ende 2020 verlängert.

03:06 Nach US-Sanktionen: Venezuela lässt Militär aufmarschieren

Caracas - Als Antwort auf neue US-Wirtschaftssanktionen hat Venezuelas sozialistische Regierung ihre Streitkräfte aufmarschieren lassen. Das Großmanöver solle die Verteidigungsbereitschaft des Landes gegen "imperialistische Drohungen" zeigen, hieß es im Staatsfernsehen. In Caracas gingen Soldaten und bewaffnete regierungsnahe Milizen auf die Straßen. Als Höhepunkt der Militärübung sollen heute dann rund 200 000 Militärs mobilisiert werden.

02:51 Merkel empfängt Bürger

Berlin - Beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung empfängt Kanzlerin Angela Merkel heute Besucher im Kanzleramt. Beim Rundgang durch das Foyer und den Kanzlergarten beantwortet die CDU-Vorsitzende auch Fragen oder lächelt in Handys - knapp vier Wochen vor der Bundestagswahl sicher noch geduldiger. Für noch mehr Aufmerksamkeit ist mit dem Diskussionsgast gesorgt: Fußball-Nationalspieler Sami Khedira läuft im Kanzlergarten auf. Unter anderen auch Außenminister Sigmar Gabriel und Innenminister Thomas de Maizière stellen sich den Fragen der Bürger.

02:08 "WamS": 66 000 Ermittlungsverfahren wegen Schwarzarbeit

Berlin - Wegen Schwarzarbeit sind in den ersten sechs Monaten dieses Jahres fast 66 000 Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Das ist ein Anstieg um fünf Prozent gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum, berichtet die "Welt am Sonntag". Bei illegal in Deutschland lebenden Schwarzarbeitern wurde demnach sogar ein Plus um 28 Prozent registriert. Die Zahlen stammen aus einem der Zeitung vorliegenden vertraulichen Bericht des Gemeinsamen Analyse- und Strategiezentrums, an dem neben dem Zoll auch die Bundespolizei und das Auswärtige Amt beteiligt sind.

01:41 Acht Tote bei Unfall in Großbritannien

London - Bei der Kollision eines Minibusses mit zwei Lastwagen sind in England acht Reisende ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen, darunter ein fünfjähriges Kind, wurden bei dem Unfall gestern früh auf der Autobahn nahe Newport Pagnell nordwestlich von London verletzt. Drei von ihnen schweben noch in Lebensgefahr. Die Fahrer beider Lastwagen wurden den Angaben zufolge festgenommen: Einer habe möglicherweise alkoholisiert am Steuer gesessen, dem anderen werde gefährliche Fahrweise mit Todesfolge vorgeworfen.