Lörrach

Cineplex Metropolis I : „Ballerina“ (3D), 14 Uhr; „The Great Wall“ (3D), 16 Uhr; „Plötzlich Papa“, 18 Uhr; „Hacksaw Ridge“, 20.15 Uhr; „Split“, 23 Uhr

Cineplex Metropolis II : „Mein Blind Date mit dem Leben“, 14, 20.45, 23.10 Uhr; „Vaiana“, 16.15 Uhr; „Why Him?“, 18.30 Uhr

Cineplex Metropolis III : „Monster Trucks“ (3D-DBox), 14.15, 18.45 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, 16.30 Uhr; „Resident Evil: The Final Chapter“ (3D-DBox), 21, 23.15 Uhr

Cineplex Metropolis IV : „Ritter Rost - Das Schrottkomplott“ (3D), 14 Uhr; „Passengers“ (3D), 16 Uhr; „Verborgene Schönheit“, 18.15 Uhr; „Split“, 20.20 Uhr; „Hacksaw Ridge“, 22.45 Uhr

Cineplex Metropolis V : „Wendy - Der Film“ (3D), 14, 15.50 Uhr; „Rogue One: A Star Wars Story“ (3D-DBox), 17.45 Uhr; „xXx - Die Rückkehr des Xander Cage“ (3D-DBox), 20.30, 22.45 Uhr

Union I : „La La Land“, 17, 19.45 Uhr

Union II : „Manchester by the Sea“, 17 Uhr; Programmkino: „Mapplethorpe - Look at this Picture“, 19.45 Uhr

Free Cinema: interkulturelle Filmreihe zum Thema Flucht und Migration: „On the Bride’s Side“, 19.30 Uhr

Weil am Rhein

Kinopalast Rheincenter I: „Monster Trucks“, (2D): 17.45, (3D): 15.15 Uhr; „Resident Evil - The Final Chapter“ (3D), 20.15 Uhr

Kinopalast Rheincenter II: „Wendy - Der Film“, 15 Uhr; „Verborgene Schönheit“, 17 Uhr; „The Great Wall“ (3D), 19 Uhr; „Split“, 21.10 Uhr

Kinopalast Rheincenter III: „Vaiana“ (3D), 15.30 Uhr; „xXx - Return of Xander Cage“ (3D), 18, 20.30 Uhr

Kinopalast Rheincenter IV: „Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott“, 15 Uhr; „Wendy - Der Film“, 17 Uhr; „Mein Blind Date mit dem Leben“, 19 Uhr; „Why Him?“, 21.15 Uhr

Kinopalast Rheincenter V: „Mein Blind Date mit dem Leben“, 16 Uhr; „Split“, 18.20 Uhr; „Plötzlich Papa“, 20.45 Uhr

Rheinfelden

Rheinflimmern I: „Wendy - Der Film“, 15.15 Uhr; „Snowden“, 17.15 Uhr; „Split“, 20 Uhr

Rheinflimmern II: „Ritter Rost 2 - Das Schrottkomplott“, 15.30 Uhr; „Split“, 17.45, 21.15 Uhr; „The Great Wall“, 20.15 Uhr

Rheinflimmern III: „Sing“, 15.15 Uhr; „Wendy - Der Film“, 17.45 Uhr; „xXx: Die Rückkehr des Xander Cage“ (3D), 20.15 Uhr

Kandern

Kommunales Kino: spielfrei

MÜllheim

Central Theater: „Plötzlich Papa“, 19.30 Uhr

Neuenburg

Kino im Stadthaus: spielfrei

Schopfheim

Scala: „Marie Curie“, 20.15 Uhr

Basel

Capitol I: „Mein Blind Date mit dem Leben“, 15, 18, 21 Uhr

Capitol II: „Rogue One: A Star Wars Story“, 15, 21 Uhr (E/d/f); „Plötzlich Papa!“, 18 Uhr (F/d)

kult-kino-atelier I: „Dancer“, 12.20, 18.45 Uhr (E/d/f); „Paterson“, 14 Uhr (E/d/f); „Florence Foster Jenkins“, 16.20 Uhr (E/d/f); „Worlds Apart - Enas Allos Kosmos“, 20.30 Uhr (OV/d/f)

kult-kino-atelier II: „Le Voyageur“, 12.10 Uhr (F/d); „La La Land“, 14.15 Uhr (E/d); „Personal Shopper“, 16.40 Uhr (E/D/f/e); „Jackie“, 18.45, 20.50 Uhr (E/d/f)

kult-kino-atelier III: „Unerhört Jenisch“, 12.15 Uhr (Dialekt/d/f); „Pettersson und Findus 2 - Das schönste Weihnachten überhaupt“, 14.15 Uhr; „Egon Schiele: Tod und Mädchen“, 16 Uhr; „Paula“, 18.15 Uhr; „The Salesman“, 20.45 Uhr (OV/d/f)

kult-kino-atelier IV: „Jackie“, 14 Uhr (E/d/f); „La La Land“, 16, 18.30, 21 Uhr (E/d)

kult-kino-atelier V: „Being There“, 12.15 Uhr (E/d); „The Salesman“, 14 Uhr (OV/d/f); „Worlds Apart - Enas Allos Kosmos“, 16.15 Uhr (OV/d/f); „Paterson“, 18.15, 20.40 Uhr (E/d/f)

kult-kino-camera I: „Adopte un veuf“, 15 Uhr (F/d); „Einfach leben“, 17 Uhr (Dialekt); „I, Daniel Blake“, 19 Uhr (E/d/f); „Nocturnal Animals“, 21 Uhr (E/d)

kult-kino-camera II: „Marie Curie“, 15.15, 19.10 Uhr (OV/d); „Jean Ziegler - l’optimisme de la volonté“, 17.15 Uhr (F/d); „Adopte un veuf“, 21.10 Uhr (F/d)

Rex I: „La La Land“, 14, 17, 20 Uhr (E/d/f)

Rex II: „Usgrächnet Gähwilers“, 14.30, 17.30, 20.30 Uhr (Dialekt)