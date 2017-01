Nachrichten-Ticker

16:11 Biathletin Dahlmeier holt mit Antholz-Sieg Gelbes Trikot zurück

Antholz - Laura Dahlmeier hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups in Antholz das Einzelrennen gewonnen und mit ihrem elften Weltcupsieg die Führung im Gesamtweltcup zurückgeholt. Im Klassiker über 15 Kilometer schoss die 23-Jährige zwei Fehler und verwies dank Laufbestzeit die nur mit einer Strafminute belastete Französin Anais Chevalier auf Rang zwei. Dritte wurde die Italienerin Alexia Runggaldier. Dahlmeier hatte bereits das erste Einzelrennen der Saison im Dezember in Östersund gewonnen.

16:01 Ansa: Drei Leichen nach Lawinenunglück in Italien geborgen

Rom - Nach dem Lawinenunglück in einem Hotel in Italien sind Medienberichten zufolge drei Leichen geborgen worden. Die Nachrichtenagentur Ansa meldete die Bergung unter Berufung auf die Polizei. Eine vierte Leiche sei lokalisiert, aber noch nicht herausgeholt worden. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Das Hotel in den Abruzzen war gestern mit bis zu 30 Menschen nach einer Erdbebenserie verschüttet worden. Die Feuerwehr twitterte, es gebe kein Lebenszeichen von den Vermissten.

15:33 Bundestag beschließt Freigabe von Cannabis auf Rezept

Berlin - Schwerkranke können in Deutschland künftig Cannabis auf Rezept verschrieben bekommen. Der Bundestag beschloss einen entsprechenden Gesetzentwurf einstimmig - nach jahrelangen Debatten über das Thema. Die Krankenkassen müssen die Therapie mit getrockneten Cannabisblüten dann bezahlen. Anders als im Parlament üblich lobte die Opposition die Koalition ausdrücklich für das Gesetz. Es lasse "wenig Spielraum zum Meckern", sagte der Drogenexperte der Linken, Frank Tempel.

15:31 Dobrindt fordert WLAN auch in Regio-Zügen

Berlin - Nicht nur im ICE, sondern auch in Regionalzügen können Reisende möglicherweise bald kostenlos im Internet surfen. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindtforderte seine Amtskollegen in den Ländern auf, das als Anforderung in die Ausschreibungen für neue Züge aufzunehmen. Bahnchef Rüdiger Grube versprach zudem stabilere Telefonate in Hochgeschwindigkeitszügen. Außerdem sollen Fahrgäste auf eigenen Geräten Spielfilme und Serien schauen können. In den ICEs gibt es bereits seit Jahresbeginn auch in der zweiten Klasse kostenlose Internetverbindungen.

15:06 Nach Lawinenunglück bisher keine deutschen Opfer bekannt

Berlin - Das Auswärtige Amt in Berlin hat bisher keine Erkenntnisse über mögliche deutsche Opfer beim Lawinenunglück in Italien. "Die Botschaft ist in engem Kontakt mit den italienischen Behörden und bemüht sich um rasche Aufklärung", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Eine Lawine hatte in Italiens Erdbebenregion ein vierstöckiges Hotel bis zum Dach verschüttet und nach offiziellen Angaben zahlreiche Menschen in den Tod gerissen. In dem Gebäude in der Abruzzen-Gemeinde Farindola werden 30 Menschen vermutet.