17:55 Tod von Kims Halbbruder: Immer mehr Hinweise auf Giftmord

Kuala Lumpur - Beim rätselhaften Tod des ältesten Halbbruders von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un deutet immer mehr auf einen Giftmord hin. In Malaysia nahm die Polizei eine 28-Jährige fest, die möglicherweise daran beteiligt war. Kim Jong Nam (45) war auf dem Flughafen von Kuala Lumpur angegriffen worden, als er nach China fliegen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb er. Südkorea beschuldigt das Regime in Pjöngjang, dahinter zu stecken. Nach Berichten sollen Kim Jong Nam zwei Frauen ein vergiftetes Tuch ins Gesicht gedrückt oder ihn mit einem giftigen Spray besprüht haben.

17:49 USA und Russland im Clinch um die Krim - Trump unter Druck

17:01 USA drohen Nato-Partnern

16:52 Imame unter Spionageverdacht - Wohnungen durchsucht

Karlsruhe - Wegen der Spitzel-Vorwürfe gegen den türkisch-islamischen Moscheeverband Ditib haben Ermittler die Wohnungen von vier Imamen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsucht. Dabei seien Datenträger, Kommunikationsmittel und Unterlagen sichergestellt worden, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Festnahmen gab es nicht. Die Geistlichen stehen im Verdacht, Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung gesammelt und an das türkische Generalkonsulat in Köln berichtet zu haben.