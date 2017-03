16:54 Tusk als EU-Ratspräsident wiedergewählt

16:52 Türkischer Außenminister wiederholt Nazi-Vorwurf gegen Deutschland

16:15 Übung von Polizei und Bundeswehr zeigt auch Kommunikationsmängel

Berlin - Die Anti-Terror-Übung von Bundeswehr und Polizei hat nach Ansicht der Bundesregierung auch Schwachstellen in der Kommunikation aufgedeckt. Zu Beginn hätten Entscheidungswege zu lange gedauert, sagte Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hält künftige Übungen in ähnlicher Form für notwendig. Bei der Übung waren in mehreren Bundesländern Terroranschläge simuliert worden - theoretisch. Getestet wurden Kommunikation, Koordination und Alarmketten. Der Einsatz der Bundeswehr bei der Terrorabwehr im Inland ist umstritten.

16:00 Bundesregierung und Atom-Konzerne einig über Entsorgungspakt

15:51 Feuersbrunst in Jugendheim: Mindestens 28 Tote in Guatemala

Guatemala-Stadt - Nach einem Feuer in einem Heim für Kinder und Jugendliche in Guatemala ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 28 gestiegen. Mehrere Jugendliche seien in der Nacht ihren schweren Verbrennungen erlegen, teilten Krankenhaussprecher mit. Randalierende Jugendliche hatten in der Einrichtung in der Ortschaft San José Pinula nahe Guatemala-Stadt Matratzen in Brand gesteckt. Das Feuer griff schnell auf den Rest des Anwesens über. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an. Die Nationalflaggen im ganzen Land wurden auf halbmast gesetzt und öffentliche Veranstaltungen abgesagt.